Cum au reacționat coreenii la cozonac, țuică și palincă. O româncă din Seul le-a arătat cum se sărbătorește Ziua Națională

Stiri actuale
02-12-2025 | 08:14
×
Codul embed a fost copiat

De Ziua Națională, România a fost sărbătorită nu doar acasă, ci și în cele mai îndepărtate locuri din lume.

autor
Delia Bîrla

De la Seul - unde românii au dus tradițiile și gusturile de acasă - până la Torino, unde mii de oameni, români și străini, și-au prins mâinile într-o uriașă "Horă a Unirii".

În întreaga lume s-a auzit „La mulți ani, România!".

„La mulți ani, România!" - s-a auzit și în Coreea de Sud. În cartierul Hongdae din Seul, cunoscut pentru atmosferă vibrantă, au răsunat melodii românești, iar limba noastră s-a făcut auzită peste tot. Alina, o româncă stabilită de câțiva ani în Coreea de Sud, își propune că tradițiile și cultura românească să ajungă la cât mai mulți localnici. În fiecare an, organizează un eveniment dedicat Zilei Naționale a României.

Alina Park, româncă stabilită în Coreea de Sud: Ne-am adunat azi aici pentru a sărbători Ziua Națională a României cu dor de casă și cu inima către România. Am organizat acest eveniment frumos pentru a le arăta tuturor coreenilor cât de frumoase sunt tradițiile noastre. La mulți ani, România! La mulți ani, Pro TV".

Citește și
femeie imobilizata de jandarmi constanta
Femeie imobilizată de jandarmi la parada de 1 Decembrie de la Constanța. Devenise recalcitrantă

Împreună cu alte tinere, a pregătit sarmale și, din donațiile strânse, a reușit să aducă produse românești autentice, astfel încât coreenii să se poată bucura de gusturile bucătăriei noastre. De pe masa festivă nu au lipsit zacusca și palinca. Un coreean a interpretat melodii la nai.

Ioan Jongsoo: „A fost foarte frumos și am fost bucuros că multor coreeni le-a plăcut mâncarea din România și coznoac și țuică și palincă".

Pe stradă s-a încins și o horă.

La Torino, aproape 2.000 de oameni, români, italieni și turiști, s-au adunat în centrul orașului și au dansat împreună „Hora Unirii".

În mijlocul mulțimii, patru oameni au fluturat un drapel uriaș, iar peste 200 de dansatori ai Școlii de Dans și Arte Primo Passo din Torino, divizia Grupul Vatră, au îmbrăcat costume tradiționale.

Iar imnul Național al României a fost cântat de copii născuți sau crescuți în afara țării.

O echipă de videografi din București a surprins în imagini locuri impresionante din România pentru a le arăta străinilor cât de frumoasă e ţara noastră.

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, coreea, ziua nationala,

Dată publicare: 02-12-2025 08:05

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
Citește și...
Ce a făcut Nicușor Dan la finalul paradei militare. Președintele a fost însoțit de membrii Guvernului la eveniment. VIDEO
Stiri actuale
Ce a făcut Nicușor Dan la finalul paradei militare. Președintele a fost însoțit de membrii Guvernului la eveniment. VIDEO

La finalul paradei militare de 1 Decembrie, Nicușor Dan i-a salutat pe militarii, clericii și oficialii din tribuna oficială. După, președintele s-a îndreptat și către oamenii obișnuiți veniți la paradă.

Femeie imobilizată de jandarmi la parada de 1 Decembrie de la Constanța. Devenise recalcitrantă
Stiri actuale
Femeie imobilizată de jandarmi la parada de 1 Decembrie de la Constanța. Devenise recalcitrantă

O femeie a fost scoasă din mulțime și imobilizată de jandarmi în timpul paradei militare de Ziua Națională, organizată pe Bulevardul Tomis din Constanța, după ce a devenit recalcitrantă.

Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”
Protv 30 de ani
Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”

La 30 de ani de la prima emisie PRO TV, Andreea Esca își amintește emoția de la pupitrul știrilor, golul din stomac și sentimentul că făcea parte dintr-un moment care va rămâne în istorie - jurnalul din seara de 1 decembrie 1995.

Parada de 1 Decembrie 2025: Video cu evenimentul integral și cele mai bune imagini de Ziua Națională a României - FOTO
Stiri actuale
Parada de 1 Decembrie 2025: Video cu evenimentul integral și cele mai bune imagini de Ziua Națională a României - FOTO

Ziua Națională a României este marcată în fiecare an prin ceremonii militare și evenimente culturale organizate în București și în principalele orașe ale țării.

Ce le urează politicienii românilor. Nicușor Dan a făcut un ”gest simbolic”. Ilie Bolojan: ”Putem trece peste greutăți”
Stiri Politice
Ce le urează politicienii românilor. Nicușor Dan a făcut un ”gest simbolic”. Ilie Bolojan: ”Putem trece peste greutăți”

Președinții principalelor partide parlamentare din România, cu câteva excepții, au transmis, luni, 1 decembrie, mesaje de ”La mulți ani”, cu ocazia Zilei Naționale.

Recomandări
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor speciale. Ce conține noua lege. DOCUMENT
Stiri actuale
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor speciale. Ce conține noua lege. DOCUMENT

Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pentru legea pensiilor magistraţilor. Aceasta este a doua încercare a executivului condus de Ilie Bolojan de a face această reformă.

Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul pe care îl va susține - surse
Alegeri locale 2025
Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul pe care îl va susține - surse

Vlad Gheorghe, candidat independent, se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Surse politice susțin pentru Știrile ProTV.ro că el ar urma să îl susțină pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL.

Andreea Matei și Rareș Cojoc, perechea de aur a dansului sportiv românesc, admirată pe podiumurile lumii
1 decembrie
Andreea Matei și Rareș Cojoc, perechea de aur a dansului sportiv românesc, admirată pe podiumurile lumii

Nu sunt perfecți pe ring, dar reușesc ceva rar și fabulos: să transforme eleganța în muncă, munca în performanță, iar performanța în mândrie pentru România și pentru noi toți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Decembrie 2025

02:32:55

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28