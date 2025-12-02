Cum au reacționat coreenii la cozonac, țuică și palincă. O româncă din Seul le-a arătat cum se sărbătorește Ziua Națională

De Ziua Națională, România a fost sărbătorită nu doar acasă, ci și în cele mai îndepărtate locuri din lume.

De la Seul - unde românii au dus tradițiile și gusturile de acasă - până la Torino, unde mii de oameni, români și străini, și-au prins mâinile într-o uriașă "Horă a Unirii".

În întreaga lume s-a auzit „La mulți ani, România!".

„La mulți ani, România!" - s-a auzit și în Coreea de Sud. În cartierul Hongdae din Seul, cunoscut pentru atmosferă vibrantă, au răsunat melodii românești, iar limba noastră s-a făcut auzită peste tot. Alina, o româncă stabilită de câțiva ani în Coreea de Sud, își propune că tradițiile și cultura românească să ajungă la cât mai mulți localnici. În fiecare an, organizează un eveniment dedicat Zilei Naționale a României.

Alina Park, româncă stabilită în Coreea de Sud: „Ne-am adunat azi aici pentru a sărbători Ziua Națională a României cu dor de casă și cu inima către România. Am organizat acest eveniment frumos pentru a le arăta tuturor coreenilor cât de frumoase sunt tradițiile noastre. La mulți ani, România! La mulți ani, Pro TV".

Împreună cu alte tinere, a pregătit sarmale și, din donațiile strânse, a reușit să aducă produse românești autentice, astfel încât coreenii să se poată bucura de gusturile bucătăriei noastre. De pe masa festivă nu au lipsit zacusca și palinca. Un coreean a interpretat melodii la nai.

Ioan Jongsoo: „A fost foarte frumos și am fost bucuros că multor coreeni le-a plăcut mâncarea din România și coznoac și țuică și palincă".

Pe stradă s-a încins și o horă.

La Torino, aproape 2.000 de oameni, români, italieni și turiști, s-au adunat în centrul orașului și au dansat împreună „Hora Unirii".

În mijlocul mulțimii, patru oameni au fluturat un drapel uriaș, iar peste 200 de dansatori ai Școlii de Dans și Arte Primo Passo din Torino, divizia Grupul Vatră, au îmbrăcat costume tradiționale.

Iar imnul Național al României a fost cântat de copii născuți sau crescuți în afara țării.

O echipă de videografi din București a surprins în imagini locuri impresionante din România pentru a le arăta străinilor cât de frumoasă e ţara noastră.

