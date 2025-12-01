Ce a făcut Nicușor Dan la finalul paradei militare. Președintele a fost însoțit de membrii Guvernului la eveniment. VIDEO

La finalul paradei militare de 1 Decembrie, Nicușor Dan i-a salutat pe militarii, clericii și oficialii din tribuna oficială. După, președintele s-a îndreptat și către oamenii obișnuiți veniți la paradă.

Parada militară de Ziua Naţională s-a încheiat la ora 12.00. Preşedintele Nicuşor Dan a fost salutat de comandantul paradei. Şeful statului a dat mana cu numeroase persoane aflate la tribuna oficială.

La plecarea de la tribuna oficială, a dat mâna cu un veteran şi s-a fotografiat cu el, apoi a discutat cu mai mulţi militari în teatrele de operaţii.

Apoi, preşedintele Nicuşor Dan a discutat şi a făcut selfie-uri cu zeci de persoane, luni, după ce a asistat la parada militară de Ziua Naţională.

După încheierea ceremoniei oficiale de la Arcul de Triumf, şeful statului s-a îndreptat spre oamenii care au urmărit defilarea tradiţională. Rând pe rând, a început să facă fotografii cu adulţi, copii sau cetăţeni străini curioşi. Timp de aproape două ore, înconjurat de mulţime, i-a primit alături de el pe cei care doreau o fotografie cu telefonul mobil.

Curioşi şi entuziasmaţi au fost copiii. Unul dintre ei a exclamat în engleză, după ce s-a fotografiat cu şeful statului, "Mission accomplished!" ("Misiune îndeplinită!"- n.r.).

Parada militară de Ziua Naţională, ce a reunit aproximativ 3.000 de militari români şi străini din structurile NATO, în zona Arcului de Triumf din Capitală, s-a încheiat.

Au fost prezenţi la ceremonie preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, fostul preşedinte Traian Băsescu, mai mulţi membri ai Guvernului, reprezentanţi ai forţelor armate.

La începutul ceremoniei, şeful statului a depus o coroană de flori în memoria militarilor care au murit la datorie.

Potrivit MApN, anul acesta, peste 2.900 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice (dintre care 60 în expoziţie statică) şi mai multe aeronave, au participat la Parada Militară Naţională.

Lor li s-au alăturat şi 240 de militari străini, în cadrul unor detaşamente din Franţa, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum şi militari din ţările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

Din partea Grupului de Luptă NATO din România, al cărui naţiune-cadru este Franţa, au fost prezenţi la paradă 21 de militari francezi, 19 militari spanioli şi 10 militari belgieni.

În ceea ce priveşte vehiculele Grupului, au defilat trei tancuri Leclerc, trei vehicule blindate VBCI, trei Piranha (spaniole) şi un tun Caesar 155.

