Femeie imobilizată de jandarmi la parada de 1 Decembrie de la Constanța. Devenise recalcitrantă

O femeie a fost scoasă din mulțime și imobilizată de jandarmi în timpul paradei militare de Ziua Națională, organizată pe Bulevardul Tomis din Constanța, după ce a devenit recalcitrantă.

Jandarmii au stabilit că femeia manifesta un comportament imprevizibil și potențial periculos pentru ceilalți participanți. Gruparea de Jandarmi Mobili Constanța a emis un comunicat oficial în urma imaginilor virale din mediul online, precizând că intervenția a vizat protejarea siguranței publice, arată Agerpres. Femeia, cunoscută cu afecțiuni psihice și însoțită de tatăl ei, a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgențe pentru evaluare medicală.

„Cu privire la imaginile apărute în spaţiul public din timpul paradei desfăşurate în Constanţa, Gruparea de Jandarmi Mobila Constanţa face următoarele precizări: în timpul desfăşurării paradei de 1 Decembrie, în zona destinată publicului, o femeie cunoscută cu afecţiuni psihice a devenit recalcitrantă cu forţele de ordine, manifestând un comportament imprevizibil şi potenţial periculos pentru participanţi. Pentru a preveni orice incident şi a proteja siguranţa celor din jur, jandarmii au fost nevoiţi să intervină şi să o imobilizeze. Menţionăm că femeia era însoţită de tatăl său, care a colaborat cu forţele de ordine şi i-a sprijinit în gestionarea situaţiei”, se arată în comunicatul transmis de GJM Constanţa. Intervenția s-a desfășurat cu scopul de a proteja sănătatea și integritatea fizică a persoanei, precum și a celorlalți spectatori, în contextul măsurilor sporite de securitate pentru eveniment, arată sursa citată.

La fața locului a fost chemat un echipaj medical, femeia fiind dusă la spital pentru îngrijiri de specialitate.

