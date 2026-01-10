Țara care alocă 230 de milioane de euro pentru pregătirea trupelor sale în vederea desfăşurării în Ucraina

Stiri externe
10-01-2026 | 08:57
soldati ucraina
Shutterstock

Marea Britanie va aloca 230 de milioane de euro pentru a-şi pregăti armata în cadrul unei viitoare desfăşurări a unei forţe multinaţionale în Ucraina, în cazul unui armistiţiu cu Rusia, a anunţat Ministerul Apărării.

autor
Lorena Mihăilă

Această finanţare, preluată din bugetul militar pentru 2026, va permite „furnizarea de noi vehicule, sisteme de comunicaţii şi capacităţi de protecţie împotriva dronelor, garantând astfel că trupele britanice sunt pregătite pentru a fi desfăşurate”, precizează comunicatul Ministerului Apărării.

În plus, producţia de drone interceptoare Octopus va începe luna aceasta în Marea Britanie „pentru a consolida apărarea aeriană a Ucrainei”, precizează comunicatul.

Ministrul britanic al apărării, John Healey, s-a aflat vineri la Kiev, unde s-a întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Acest anunţ se înscrie în declaraţia de intenţie semnată marţi de Regatul Unit şi Franţa, prin care cele două ţări se declară gata să trimită soldaţi pentru a menţine pacea în cazul unui armistiţiu.

Citește și
viktor orban
Manipulare șocantă a lui Viktor Orban: Ucraina vrea pensiile maghiarilor pentru 40 de ani

Prim-ministrul Keir Starmer a promis să detalieze „cât mai curând posibil” contururile acestei declaraţii de intenţie şi a asigurat că Parlamentul va trebui să se pronunţe cu privire la orice trimitere de trupe în Ucraina.

Planul este respins în bloc de Rusia. Joi, purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, a avertizat că orice prezenţă militară occidentală în această ţară ar constitui pentru Moscova o „ţintă legitimă”.

În acelaşi timp, guvernul laburist al lui Keir Starmer şi-a reiterat intenţia de a susţine investiţiile în apărare, după ce presa a relatat despre un deficit de 232 de miliarde de euro în bugetul apărării.

Un purtător de cuvânt al prim-ministrului a declarat vineri că guvernul este conştient de faptul că „cerinţele în materie de apărare cresc odată cu agresiunea tot mai mare a Rusiei”. El a subliniat că guvernul a prevăzut „cea mai mare creştere a cheltuielilor de apărare de la Războiul Rece încoare, un total de 270 de miliarde de lire sterline (311 miliarde de euro) numai pentru această legislatură”.

Londra s-a angajat să-şi majoreze cheltuielile de apărare la 3,5% din PIB până în 2035, în conformitate cu obiectivul stabilit de NATO.

Ger în Iași. Mai mulți oameni ai străzii au fost duși în centre de urgență

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, Marea Britanie, soldati,

Dată publicare: 10-01-2026 08:57

Articol recomandat de sport.ro
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
Citește și...
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
Stiri externe
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

Volodimir Zelenski, a declarat, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreșnik pentru a ataca Ucraina, că, din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu rază medie, aceasta reprezintă aceeași provocare pentru toate capitalele.

Manipulare șocantă a lui Viktor Orban: Ucraina vrea pensiile maghiarilor pentru 40 de ani
Stiri externe
Manipulare șocantă a lui Viktor Orban: Ucraina vrea pensiile maghiarilor pentru 40 de ani

Ucraina vrea banii de pensii ale maghiarilor pentru 40 de ani, a declarat Viktor Orban, într-un nou discurs agresiv și manipulator la adresa Uniunii Europene. Premierul Ungariei consideră că Europa este responsabilă de războiul din Ucraina.

 

Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”
Stiri externe
Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”

Joi noaptea, Rusia a lansat unul dintre cele mai puternice atacuri aeriene asupra orașelor ucrainene, din ultimele luni. Cel puțin 4 persoane au murit și alte 19 au fost rănite în Kiev.

Patru morți și 10 răniți într-un atac cu rachete în Kiev. Rusia a lovit Ucraina cu rachete balistice hipersonice
Stiri externe
Patru morți și 10 răniți într-un atac cu rachete în Kiev. Rusia a lovit Ucraina cu rachete balistice hipersonice

Rusia a lansat joi noaptea un nou atac cu rachete asupra Ucrainei, ucigând cel puțin patru persoane la Kiev și lovind infrastructura din vest cu o rachetă balistică, au anunțat autoritățile, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute.

The Times: Germania se gândește să trimită trupe în România și în Polonia. Câți soldați ar putea fi desfășurați
Stiri externe
The Times: Germania se gândește să trimită trupe în România și în Polonia. Câți soldați ar putea fi desfășurați

Țările europene analizează parametrii unei posibile prezențe militare în Ucraina în contextul negocierilor de pace, reducând semnificativ numărul trupelor și modificând formatul oricărei misiuni viitoare, potrivit The Times.

Recomandări
România, campioană la proprietari în UE, dar pe primul loc la supraaglomerare. Patru din zece români trăiesc înghesuiți
Stiri actuale
România, campioană la proprietari în UE, dar pe primul loc la supraaglomerare. Patru din zece români trăiesc înghesuiți

Deși este una dintre țările cu cele mai ridicate rate de proprietate a locuințelor din Uniunea Europeană, România se află pe primul loc la capitolul supraaglomerare.

Consiliul de Securitate ONU se reunește de urgenţă după noi atacuri asupra Kievului. O parte din oraș a rămas fără căldură
Stiri externe
Consiliul de Securitate ONU se reunește de urgenţă după noi atacuri asupra Kievului. O parte din oraș a rămas fără căldură

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile ruseşti masive asupra Kievului, care au lăsat parţial capitala fără încălzire, potrivit programului modificat al Consiliului, publicat vineri seară.

Protestele continuă în Iran în ciuda represiunii. Donald Trump avertizează că SUA ar putea interveni
Stiri externe
Protestele continuă în Iran în ciuda represiunii. Donald Trump avertizează că SUA ar putea interveni

Protestele au continuat și vineri noapte, în Iran. Iar în ciuda faptului că internetul e întrerupt, oamenii reușesc să transmită întregii lumi imaginile șocante pe care le surprind.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59