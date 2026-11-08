Potrivit acestora, sâmbătă, candidatul a intrat în sala de examen cu un sistem de transmitere şi recepţionare a informaţiilor la distanţă, format dintr-un dispozitiv Wi-Fi, o cameră video de mici dimensiuni, un emiţător şi o microcască.

El ar fi filmat subiectele examenului şi le-ar fi transmis unei persoane aflate la distanţă, de la care primea răspunsurile prin intermediul căştii ascunse, scrie Agerpres.

Polițiștii îl caută pe cel care trebuia să-i dea răspunsurile

„Tentativa de fraudă a fost descoperită de comisia de examinare, iar în urma cercetărilor efectuate de poliţişti, bărbatul de 31 de ani, din judeţul Teleorman, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru infracţiunea de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice", au precizat oficialii IPJ Prahova.

Poliţiştii fac cercetări pentru identificarea persoanei care i-ar fi transmis candidatului, prin intermediul dispozitivului de comunicare audio, răspunsurile la subiectele de examen şi pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale. Ancheta se desfăşoară sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina.