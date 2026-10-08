Proiectul propune o modificare a modului în care va fi calculată media finală de admitere la liceu.

Pentru elevii care vor susține în 2027 admiterea la specializări precum muzică, coregrafie, arta actorului sau la profilul teologic este propus un alt mod de calcul al mediei finale. Schimbarea apare în proiectul Metodologiei-cadru privind repartizarea și admiterea în învățământul liceal, publicat de Ministerul Educației și Cercetării pentru consultare publică la 5 octombrie 2026.

Potrivit documentului, rezultatul obținut la Evaluarea Națională ar urma să aibă o influență mai mare asupra mediei de admitere, în timp ce punctajul obținut la probele de aptitudini va avea o pondere mai mică.

Pentru muzică, coregrafie și arta actorului, ponderea Evaluării Naționale ar crește de la 25% la 50%. În cazul profilului teologic, aceasta ar ajunge de la 50% la 75%.

Cum se calcula media la admiterea la liceu

Regulile valabile pentru admiterea din 2026, stabilite prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6.060/2025, prevedeau aceeași formulă pentru întreg profilul artistic, profilul sportiv și specializarea filologie de la liceul Waldorf.

Media finală de admitere era calculată astfel:

MFA = (3 APT + MA) / 4

APT reprezenta nota finală obținută la probele de aptitudini, iar MA era media de admitere, respectiv media generală obținută la Evaluarea Națională.

Prin urmare, rezultatul de la aptitudini avea o pondere de 75% în media finală, în timp ce Evaluarea Națională reprezenta 25%.

Pentru profilul teologic se aplica o altă formulă:

MFA = (APT + MA) / 2

În acest caz, cele două rezultate aveau aceeași importanță, fiecare contribuind cu 50% la media finală.

Ce formulă este propusă pentru admiterea din 2027

Proiectul de metodologie nu introduce aceeași formulă pentru toate liceele vocaționale. În cazul unor specializări, modul de calcul rămâne neschimbat, în timp ce pentru muzică, coregrafie, arta actorului și teologie sunt propuse modificări.

Muzică, coregrafie și arta actorului

Pentru elevii care aleg una dintre aceste specializări, media finală de admitere ar urma să fie calculată astfel:

MFA = (APT + MA) / 2

Cu alte cuvinte, cele două rezultate vor avea aceeași pondere:

50% – nota de la probele de aptitudini;

– nota de la probele de aptitudini; 50% – media obținută la Evaluarea Națională.

În prezent, probele de aptitudini au o pondere de 75%, iar Evaluarea Națională contează 25%. Prin urmare, proiectul propune practic o împărțire egală între cele două rezultate.

Profilul teologic

Și pentru liceele teologice este propusă o nouă formulă:

MFA = (APT + 3 MA) / 4

Aici, Evaluarea Națională va avea cea mai mare pondere în media finală:

75% – media de la Evaluarea Națională;

– media de la Evaluarea Națională; 25% – nota de la probele de aptitudini.

În 2026, cele două rezultate au contribuit în mod egal la media finală, câte 50%.

Celelalte specializări

Pentru arte vizuale, conservare-restaurare de bunuri culturale, arhitectură, arte ambientale și design, precum și pentru profilul sportiv și specializarea filologie de la liceul Waldorf, proiectul păstrează formula folosită în 2026:

MFA = (3 APT + MA) / 4

Asta înseamnă că nota de la probele de aptitudini reprezintă 75% din media finală, iar Evaluarea Națională 25%.

Cum se calculează media

Indiferent de formula aplicată, media finală de admitere este calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

Pentru colegiile naționale militare, proiectul păstrează formula:

MFA = 0,8 NP + 0,2 MA

În acest caz, NP este nota obținută la testul-grilă de limba română și matematică, iar MA reprezintă media de admitere.

Calendarul propus al probelor de aptitudini în 2027

Conform calendarului propus, înscrierea pentru probele de aptitudini este programată în perioada 19-21 mai 2027, iar probele se vor desfășura între 24 și 28 mai.

Primele rezultate ar urma să fie afișate pe 31 mai, iar cele finale, după contestații, pe 2 iunie. Listele candidaților admiși la liceele vocaționale ar urma să fie validate pe 9 iulie 2027.

Atât metodologia, cât și calendarul se află în prezent în consultare publică, astfel că prevederile pot suferi modificări înainte de forma finală.

· 19-21 mai 2027 – înscrierea pentru probele de aptitudini

· 24-28 mai 2027 – desfășurarea probelor de aptitudini

· 31 mai 2027 – afișarea primelor rezultate

· 2 iunie 2027 – afișarea rezultatelor finale, după contestații

· 9 iulie 2027 – validarea listelor candidaților admiși la liceele vocaționale