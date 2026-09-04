Decizia privind aplicarea prevederii pentru acest an depinde însă de Parlament, care trebuie să se pronunțe asupra modificării legislative.

Acesta spune că părinții și elevii trebuie să mai aștepte aproximativ o săptămână pentru ca Parlamentul să ia o decizie finală.

„Ce a fost pus în dezbatere a fost prorogare sau abrogare. Deci, pentru cei din anul acesta, indiferent că e prorogare sau abrogare, mesajul este că nu vor da”, a explicat ministrul, referindu-se la prevederea privind admiterea.

Acesta a precizat că Ministerul Educației și-a pregătit deja partea de metodologie pentru Evaluarea Națională și admiterea la liceu, însă documentul nu a fost încă publicat în Monitorul Oficial, întrucât Parlamentul trebuie să se pronunțe asupra modificării legislative.

Ministru: „Nu susțin dublarea examenului”

Întrebat ce crede despre admiterea dublă, ministrul spune că nu susține dublarea examenului în forma actuală.

El a explicat însă că problema este mai nuanțată, deoarece există domenii în care liceele sau operatorii din învățământul dual au nevoie de instrumente prin care să selecteze elevii în funcție de anumite competențe.

„Unii dintre cei care au susținut abrogarea au venit la începutul mandatului meu și au cerut o soluție pentru învățământul dual, pentru a putea organiza examen de admitere în acest an”, a explicat ministrul.

În opinia ministrului, o soluție ar putea fi o evaluare care să țină cont mai mult de profilul pe care elevul vrea să îl urmeze.

El a dat exemplul unui elev care își dorește să meargă la Științele Naturii sau la Filologie și care are interese și competențe specifice, dar care poate să nu obțină rezultatul necesar la matematică sau limba română pentru a intra la profilul dorit. În acest caz, o evaluare suplimentară, legată de profilul ales, ar putea reprezenta o îmbunătățire a sistemului.

„Concursul de admitere, în forma în care există acum în lege, sub nicio formă nu susțin să dublăm acest examen, dar există anumite zone în care trebuie să îmbunătățim modul actual de admitere”.

Ministrul spune că o schimbare ar putea fi făcută fie prin evaluări desfășurate pe parcursul anului, fie printr-o probă inclusă în sistemul național de evaluare.

Ministrul consideră că, pe viitor, evaluarea elevilor ar trebui să ofere mai multe informații despre competențele și interesele acestora, astfel încât alegerea liceului și a profilului să fie mai bine fundamentată.

„Din punct de vedere personal și cu o anumită experiență în educație, așa cum am spus, consider că o probă care să se apropie de profilul pe care elevul dorește să-l urmeze la liceu ar fi una bună, dar n-aș dori să o punem în același moment cu celelalte două probe, adică să ajungem într-o săptămână să supunem elevul la trei examene”.

O problemă importantă este însă diferența dintre modul în care elevii sunt notați de la o școală la alta. Ministrul a explicat că aceeași performanță poate primi note foarte diferite în funcție de școala în care învață elevul. Din acest motiv, o evaluare realizată exclusiv la nivelul școlii nu poate fi folosită în prezent ca instrument național de orientare, fără o standardizare mai bună.