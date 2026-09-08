Proiectul de lege privind abrogarea acestui examen a fost adoptat în Senat. 103 de senatori au votat pentru, iar 3 s-au abținut.

Proiectul a fost dezbătut în plen săptămâna trecută și a stârnit numeroase reacții. De la asociații de elevi și părinți, până la ONG-uri care au cerut renunțarea la acest examen, invocând neclarități și inegalități.

În prezent, Legea 198/2023 prevede la articolul 101 că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri, după susţinerea de către elevi a Evaluării Naţionale. Această prevedere a intrat în vigoare pe 1 septembrie 2026, când a început noul an şcolar, scrie Agerpres.

Prin derogare, prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Senatul este for decizional şi actul normativ va merge la promulgare.