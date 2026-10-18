Totul, după ce proprietarul unui restaurant s-a plâns că nu mai face față dobânzilor uriașe pe care ar fi trebuit să i le plătească.

Suspectul nu a dat nicio declarație și este cercetat acum sub control judiciar pentru 60 de zile.

Suspectul a fost prins în flagrant de ofițerii Serviciului de Investigații Criminale din Sectorul 4. Presupusul cămătar, susțin anchetatorii, tocmai primise de la omul de afaceri care îl reclamase 18.500 de lei. Doar o parte din dobânda lunară de 82.000 de lei percepută, după cum s-a plâns victima.

Subcomisar de poliție Dănescu Diana, Poliția Capitalei: „Din investigațiile efectuate de către polițiști, a reieșit faptul că persoana vătămată ar fi împrumutat de la bărbatul bănuit suma totală de 36.000 de euro, pentru care acesta i-ar fi perceput inițial o dobândă lunară de 10%. De asemenea, s-a stabilit că persoana vătămată i-ar fi restituit bărbatului, până la data formulării plângerii, aproximativ 150.000 de euro, reprezentând exclusiv dobânzi, însă acesta i-ar fi solicitat, ulterior, încă 160.000 de euro.”

Pentru că ar fi dat împrumuturile și ar fi pretins dobânzi uriașe fără să aibă acest drept, instructorul de fitness acuzat de cămătărie a fost reținut pentru 24 de ore și dus apoi în fața unui judecător de drepturi și libertăți, cu propunere de arestare preventivă. Însă a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Corespondent Știrile PRO TV: „Presupusul cămătar s-a prevalat de dreptul la tăcere. Nu a dat absolut nicio explicație, nici la poliție, nici la parchet. Asta chiar dacă, pentru acuzația de cămătărie, își riscă nu doar libertatea, ci și averea. Pentru că întreaga dobândă pe care ar fi primit-o de la omul de afaceri i-ar putea fi confiscată, evident, dacă va fi găsit vinovat.”