Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”

Mai mult, el a criticat lipsa de echitate din sistemul de justiție.

„CCR a găsit o "soluție" să prelungească agonia morală în care se află vis a vis de propriile privilegii. Au respins pe formă modificările aduse pensiilor magistraților, ale căror privilegii sunt unice în Europa. Europă care cere corectarea acestor aberații, de care condiționează bani pentru România prin PNRR. Și totuși ar fi nedrept să spunem că toți judecătorii s-au opus, nu a fost unanimitate”, se arată în mesajul publicat de Chirilă.

Artistul a atras atenția și asupra întârzierii deciziei judecătorilor, care a fost amânată de două ori - pe 24 septembrie și pe 8 octombrie.

„Da am și eu niște întrebări: ce i-a oprit pe judecătorii CCR să judece fondul problemei? Și de aia au amânat decizia o lună de zile ca să ne arunce în față că nu există aviz CSM sau mai știu eu ce? Acum o lună nu știau că forma depunerii nu e corectă? Ar fi putut respinge atunci. Sau să înțelegem că nu era o prioritate pentru ei? Și acum ce urmează? Când se va întoarce legea în forma potrivită va începe analiza pe fond? Sau analiza pe fond a fost deja făcută și va fi comunicată după ce se va trimite legea în forma corectă?”, se arată în mesaj.

În încheiere, Tudor Chirilă a transmis un mesaj ironic, spunând că magistrații promovează ideea nedreaptă că meseria lor oferă „bani mulți și muncă puțină”.

„..Ar trebui să vă fie rușine că ne propuneți ideea de a le spune copiiilor noștri fă-te mamă judecător că înveți mult, dar muncești puțin... Fă-te, mamă, judecător că viața e scurtă și merită trăită.”

Mesajul lui Tudor Chirilă a stârnit numeroase reacții în mediul online, astfel că mai mulți internauți și-au exprimat acordul cu poziția artistului, în timp ce alții au criticat tonul dur folosit la adresa magistraților.

Motivarea deciziei CCR

Decizia judecătorilor CCR vine la 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat creșterea vârstei de pensionare a procurorilor și judecătorilor la 65 de ani.

Din nouă judecători câți are Curtea, cinci au votat pentru admiterea sesizării ICCJ, iar patru împotrivă.

La baza deciziei a stat lipsa avizului de la Consiliul Superior al Magistraturii și nu obiecții legate de textul legii.

