Curtea Constituțională a declarat neconstituțională reforma pensiei magistraților. Legea nu avea avizul CSM

20-10-2025 | 19:25
Curtea Constituțională a declarat neconstituțională reforma pensiei magistraților, în urma sesizării făcute de Înalta Curte.

Decizia vine la 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat creșterea vârstei de pensionare a procurorilor și judecătorilor la 65 de ani.

Din nouă judecători câți are Curtea, cinci au votat pentru admiterea sesizării ICCJ, iar patru împotrivă. Conform surselor, unul dintre motivele pentru care s-a dat verdictul de neconstituționalitate este faptul că legea nu are avizul CSM. În schimb, asupra conținutului legii nu au fost găsite obiecții. De altfel, CCR urmează să publice motivarea deciziei.

Înalta Curte de Casație și Justiție susținea la momentul formulării contestației că reforma pensiilor magistraților încalcă nu mai puțin de 37 de decizii obligatorii ale Curții Constituționale și numeroase principii fundamentale ale statului de drept.

Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări

Președintele USR, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: ”Nu renunțăm”, facem referendum sau ”o refacem”
Stiri Politice
Președintele USR, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: ”Nu renunțăm”, facem referendum sau ”o refacem”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis, luni, după ce CCR a respins proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor, că, dacă legea a fost respinsă ”pe procedură”, actul legislativ va fi refăcut.

Lovitură pentru Guvernul Bolojan. Judecătorii CCR au declarat neconstituțională legea pensiilor magistraților
Stiri Justitie
Lovitură pentru Guvernul Bolojan. Judecătorii CCR au declarat neconstituțională legea pensiilor magistraților

Curtea Constituţională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

AUR atacă la CCR Legea pensiilor private: „Guvernul Bolojan fură banii românilor din Pilonul II și III!”
Stiri Politice
AUR atacă la CCR Legea pensiilor private: „Guvernul Bolojan fură banii românilor din Pilonul II și III!”

AUR anunţă că sesizează joi Curtea Constituţională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, considerând că ” prin acest proiect, Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III!”.

Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă
Stiri Politice
Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă

La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională. 

Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”
Stiri Politice
Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că este "în principiu" interesat să candideze pentru un nou mandat.

Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
Stiri Sociale
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”

România a fost zguduită în această lună de 20 de cutremure. Au fost de magnitudine mică, dar unele s-au produs în regiuni unde aceste fenomene sunt rare. Cea mai predispusă zonă rămâne Vrancea, unde au avut loc 12 cutremure de adâncime mare.  

