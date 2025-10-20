Curtea Constituțională a declarat neconstituțională reforma pensiei magistraților. Legea nu avea avizul CSM

Decizia vine la 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat creșterea vârstei de pensionare a procurorilor și judecătorilor la 65 de ani.

Din nouă judecători câți are Curtea, cinci au votat pentru admiterea sesizării ICCJ, iar patru împotrivă. Conform surselor, unul dintre motivele pentru care s-a dat verdictul de neconstituționalitate este faptul că legea nu are avizul CSM. În schimb, asupra conținutului legii nu au fost găsite obiecții. De altfel, CCR urmează să publice motivarea deciziei.

Înalta Curte de Casație și Justiție susținea la momentul formulării contestației că reforma pensiilor magistraților încalcă nu mai puțin de 37 de decizii obligatorii ale Curții Constituționale și numeroase principii fundamentale ale statului de drept.

