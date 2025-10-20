Prima reacție a lui Bolojan după ce CCR i-a respins reforma pensiilor pentru magistrați. ”Privilegii insuportabile social”

20-10-2025 | 20:42
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară că reforma pensiilor magistraților ”rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern”, care va ”relua demersul” în această privință, după ce CCR a respins legea ca neconstituțională.

Cristian Anton

"Am luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4.

Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”, a transmis luni seara Ilie Bolojan, pe pagina de Facebook a PNL.

Potrivit premierului, ”nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Acestea nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social și bugetar. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea”.

”Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat”

Înțelegem că CCR a setat un standard procedural privind durata în care trebuie așteptat avizul consultativ al CSM. Guvernul, prin Ministerul Muncii, a solicitat avizul CSM în data de 22 august, iar angajarea răspunderii Guvernului pe acest proiect a avut loc după 10 zile, în data de 1 septembrie, un termen de așteptare a avizului consultativ al CSM pe care 4 dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil. Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat”, a mai spus Ilie Bolojan.

Dată publicare: 20-10-2025 20:34

