Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă

Stiri Politice
20-10-2025 | 19:20
×
Codul embed a fost copiat

La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională. 

autor
Constantin Toma

A fost un vot strâns, decis de judecătorii numiți de PSD.

Important, totuși: decizia vizează procedura de adoptare. Deși premierul Ilie Bolojan a sugerat că ar putea demisiona dacă legea va fi respinsă, președintele Nicușor Dan i-a cerut să rămână la Palatul Victoria.

Cinci din cei nouă judecători ai Curții Constituționale au votat împotriva reformei pensiilor magistraților care reglementa vârsta de pensionare a acestora la 65 de ani, iar pensia nu ar mai fi depășit 70% din valoarea ultimului salariu. Patru din cei cinci sunt propuși de PSD, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Marian Busuioc.

A mai votat împotrivă Mihaela Ciochină, numită de fostul președinte Klaus Iohannis.

Citește și
Dominic Fritz
Președintele USR, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: ”Nu renunțăm”, facem referendum sau ”o refacem”

La baza deciziei a stat lipsa avizului de la Consiliul Superior al Magistraturii și nu obiecții legate de textul legii.

Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR: ”Atunci când există și motive de neconstituționalitate extrinsecă, cel mai simplu e să pici legea pe aceste motive, să nu intri pe fond. L-a respins Curtea, la revedere, el nu există, el nu mai există. Vârsta de pensionare trebuie să rămâne 60-65 de ani fără excepții. Domnule, nu ai vârsta nu ieși la pensie, ce să mai discutăm. Niciun judecător cu scaun la cap nu se pensionează la 50-60 de ani. Se pensionează și el spre 65-70.”

Imediat, după anunțul CCR, președintele Nicușor Dan a reacționat pe X, unde a scris că ”va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate.”

De altfel, președintele a discutat cu Ilie Bolojan, care anunțase după asumare din Parlament că-și va da demisia dacă reforma pensiilor magistraților pică la Curte.

Au venit reacții și din coaliție. Sorin Grindeanu și Dominic Fritz susțin rescrierea proiectului de lege, în vreme ce Kelemen Hunor a propus chiar organizarea unui referendum privind vârsta de pensionare a magistraților.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: ”Am să le propun colegilor din coaliție să formăm rapid un grup de lucru care să vină cu o formă pentru legea pensiilor speciale și pe care să o propună Parlamentului sau să fie reasumată de către Guvern.”

Aflați în grevă din cauza proiectului de lege, magistrații sunt chemați din nou la treabă de ministrul Justiției.

Radu Marinescu, ministrul Justiției: ”Activitatea din Justiție trebuie să se desfășoare cu promptitudine în interesul cetățeanului. Nu pot decât să sper că se va reveni la o activitate firească.”

În schimb, reforma fiscală se poate face, dar fără teste poligraf pentru inspectorii ANAF, au mai decis judecătorii CCR, care au declarat neconstituțional doar articolul din lege care i-ar fi obligat să dea teste de integritate.

Sursa: Pro TV

Etichete: CCR, pensii, magistrati,

Dată publicare: 20-10-2025 19:01

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Nicușor Dan, după decizia CCR: „Reforma rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților”
Stiri Politice
Nicușor Dan, după decizia CCR: „Reforma rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților”

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat luni după decizia Curții Constituționale a României (CCR), care a admis sesizarea Înaltei Curți de Casație privind legea pensiilor magistraților, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan.

Președintele USR, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: ”Nu renunțăm”, facem referendum sau ”o refacem”
Stiri Politice
Președintele USR, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: ”Nu renunțăm”, facem referendum sau ”o refacem”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis, luni, după ce CCR a respins proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor, că, dacă legea a fost respinsă ”pe procedură”, actul legislativ va fi refăcut.

George Simion, după ce Legea pensiilor magistraților a picat la CCR: ”DEMISIA - Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”
Stiri Politice
George Simion, după ce Legea pensiilor magistraților a picat la CCR: ”DEMISIA - Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”

Președintele AUR, George Simion, i-a cerut demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier, luni, după ce judecătorii Curții Constituționale au admis sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

Lovitură pentru Guvernul Bolojan. Judecătorii CCR au declarat neconstituțională legea pensiilor magistraților
Stiri Justitie
Lovitură pentru Guvernul Bolojan. Judecătorii CCR au declarat neconstituțională legea pensiilor magistraților

Curtea Constituţională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Magistrații acuză Guvernul că folosește abuziv PNRR pentru modificarea pensiilor speciale: „Nu are nicio legătură”
Stiri actuale
Magistrații acuză Guvernul că folosește abuziv PNRR pentru modificarea pensiilor speciale: „Nu are nicio legătură”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) își reafirmă poziția potrivit căreia noua lege care modifică „substanțial” regimul pensiilor de serviciu pentru magistrați nu are legătură cu cerințele Comisiei Europene privind obiectivul 215 din PNRR.

Recomandări
Explozia din Rahova. Încep operațiunile pentru demolarea blocului. Câți bani primesc locatarii care se mută
Stiri Sociale
Explozia din Rahova. Încep operațiunile pentru demolarea blocului. Câți bani primesc locatarii care se mută

Autoritățile au început operațiunile pentru punerea în siguranță a blocului afectat de explozia din Calea Rahovei.

 

MAE: Rusia nu a cerut acordul pentru ca avionul lui Vladimir Putin să treacă deasupra României către summitul de la Budapesta
Stiri externe
MAE: Rusia nu a cerut acordul pentru ca avionul lui Vladimir Putin să treacă deasupra României către summitul de la Budapesta

România nu a primit până în prezent nicio solicitare de survol în contextul unei eventuale deplasări a lui Vladimir Putin la summitul anunţat la Budapesta, a declarat Oana Țoiu, ministrul de Externe al țării noastre.

Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
Stiri Sociale
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”

România a fost zguduită în această lună de 20 de cutremure. Au fost de magnitudine mică, dar unele s-au produs în regiuni unde aceste fenomene sunt rare. Cea mai predispusă zonă rămâne Vrancea, unde au avut loc 12 cutremure de adâncime mare.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
20 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Octombrie 2025

01:43:53

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28