Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ au afirmat, joi, că poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Neamţ au făcut o percheziţie, în cadrul operaţiunii Jupiter, în cadrul unui dosar penal deschis pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi fals informatic, potrivit News.ro.

”În urma cercetărilor desfăşurate de poliţişti a rezultat faptul că o femeie de 35 de ani în calitate de contabil al unei Unităţi Administrativ Teritoriale, din judeţul Neamţ şi-ar fi însuşit fără drept, sume de bani aparţinând instituţiei, pe care le-ar fi transferat în conturile personale, cauzând un prejudiciu de 400.000 lei”, au anunţat reprezentanţii IPJ Neamţ.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că femeia vizată este contabilă la Primăria Mărgineni.

Ancheta a demarat în primăvară, după ce primarul a constatat că există nişte plăţi efectuate către firme despre care nimeni din primărie nu auzise.

”Am observat că se făceau nişte plăţi către nişte firme de care nu am auzit niciodată, firme ce apăreau în actele contabile, că ar fi prestat servicii pentru primărie. Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă şi am convocat de urgenţă o şedinţă. După şedinţă am anunţat poliţia”, declara, în aprilie, primarul comunei, Robert Mitrea, pentru tvmneamt.ro.

Conform sursei citate, femeia lucra la Primărie din luna august 2024.

Sumele de bani care în documente apăreau ca fiind plătite către anumite firme ajungeau, în realitate, în contul unei persoane fizice autorizate (PFA) deţinute de contabilă.

Una dintre firmele către care se făceau plăţi fictive era radiată din anul 2017, mai transmiteau jurnaliştii locali în primăvara acestui an.

În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat mai multe probe. Femeia a fost reţinută pentru 24 de ore.