După argintul la 100 m fluture, din prima zi a competiţiei, şi aurul de la 100 m spate, eleva antrenorului Andrei Pinticanu a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, potrivit News.ro.

Daria Silişteanu a câştigat la Dakar zilele trecute şi argintul la 100 m fluture, iar în 10 noiembrie va concura la 50 m spate.

Daria Silişteanu: „Mă bucur mult şi de medalia de aur”

Daria Silişteanu a cucerit medalia de aur la primele întreceri olimpice din Africa la 50 m spate cu un timp de senzaţie – 27.93 – nou record naţional la categoriile de vârstă 17, 18 şi +19 ani.

Imnul României a răsunat pentru a doua oară în Tour de L’Oef, elitista bază sportivă din Dakar şi a făcut fericiţi, din nou, mii de suporteri.

Medalia de aur a primit-o chiar din mâinile lui Octavian Morariu, membru CIO pentru România, care a oficiat festivitatea de premiere de la 50 m spate, informează cosr.ro.

Din tribune, colegii din TEAM România în frunte cu George Boroi, secretarul general al COSR, Nicolae Năstase, ambasadorul României în Senegal, Florin Mişcă şi Dragoş Tătaru, şeful de misiune al României, respectiv adjunctul său, au trăit cursa alături de Daria şi au izbucnit în urale când pe tabelă, în dreptul talentatei noastre sportive a apărut locul 1..

„Munca, ambiţia şi seriozitatea”

Întrebată de reporterii de la Olympics care este secretul performanţelor ei, tânăra din Fălticeni, care pe 10 martie, anul acesta a împlinit 17 ani, a răspuns cu modestie ”munca, ambiţia şi seriozitatea!”

Extrem de fericită de rezultat, Daria a mărturisit după cursă: ”Ştiam că o să mă calific în finală şi de aceea n-am tras prea tare în serii. N-aveam de ce. Iar în finală a ieşit chiar mai bine decât m-am aşteptat. Mă bucur mult şi de medalia de aur, dar şi că am doborât recordul naţional, chiar dacă la numai o sutime de secundă”.

Cât despre cum o să sărbătorească acest minunat rezultat, Daria a spus simpul: cu antrenamente. „Când ne reîntoarcem în ţară voi participa la naţionale, aşa că, cel mai probabil voi sărbători cu antrenamente, antrenamente şi iar antrenamente”.

Despre performanţele elevei sale, pe care o pregăteşte de la vârsta de 5 ani, antrenorul Andrei Pinticanu a spus că îi place să fie rezervat în declaraţii şi că este bucuros când rezultatele vorbesc în locul său.

Daria Silişteanu nu numai că a adus României cea de-a treia medalie la această ediţie a JOT, dar a devenit cel mai medaliat sportiv român la Jocurile Olimpice de Tineret, cu două medalii de aur şi una de argint.