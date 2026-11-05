De frică, majoritatea localnicilor au refuzat să depună plângere, însă doi dintre ei au avut curajul să ceară ajutorul. Când mascații au ajuns la locuința suspectului, acesta îi aștepta în spatele ușii înarmat cu un cuțit, dar oamenii legii au reușit să îl imobilizeze.

În casă au fost descoperite o secure, un cuțit și un iatagan. Agresorul a fost ridicat și internat la o secție de psihiatrie.

Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru amenințare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Scandalagiul riscă acum doi ani de închisoare.