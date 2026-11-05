Potrivit anchetatorilor, individul ar fi abordat o copilă de doar 14 ani pe o aplicație de mesagerie și ar fi convins-o să îi trimită imagini în ipostaze sexuale explicite. Apoi, suspectul a continuat hărțuirea cu propuneri indecente repetate.

Anchetatorii au stabilit că individul a intrat în contact cu fata în urmă cu mai multă vreme. După o perioadă în care au comunicat online, bărbatul a început să îi ceară poze cu ea. Potrivit polițiștilor, după mai multe schimburi de mesaje, individul ar fi început să îi ceară să se fotografieze și în ipostaze sexuale.

Adolescenta de 15 ani, care se află în sistemul de protecție, i-a anunțat pe cei de la centru atunci când bărbatul i-ar fi propus, în final, să se întâlnească pentru a întreține relații sexuale.

Mihai Tonea, director adjunct DGASPC Alba: "A fost acostată, abuzată emoțional și sub alte forme de către un domn. Noi în acel moment am sesizat poliția și am dat toate datele pe care le-am avut. A existat o comunicare între cei doi, acest lucru a degenerat într-o situație regretabilă."

Alertați, polițiștii l-au identificat pe suspect și au percheziționat locuința.

Inspector principal Mădălina Crişan, purtător de cuvânt IPJ Alba: "Aceasta ar fi deținut și ar fi stocat, prin intermediul unei aplicații de mesagerie online, fotografiile și videoclipurile primite de la persoana minoră, context în care i-ar fi solicitat și să se întâlnească, în scopul de a întreține relații sexuale."

Individul a fost arestat preventiv pentru operațiuni cu materiale pornografice și racolare a minorilor în scopuri sexuale.

Între timp, minora a fost inclusă într-un program de consiliere psihologică.

Bianca Piază, psiholog: "În momentul în care vorbim de un copil din sistemul de protecție al copilului, un copil instituționalizat, automat vorbim de un istoric de vulnerabilitate. Orice formă de agresiune sexuală indiferent că vorbim de solicitare de materiale cu caracter pornografic, ori propuneri de natură sexuală, pot reprezenta o traumă majoră."

Contactați telefonic, reprezentanții Serviciului de Transport Public Alba Iulia, unde lucrează bărbatul, au precizat că acesta era angajat de mai mulți ani ca șofer și că nu a creat probleme.