Cod galben şi Cod portocaliu de viituri, pe râuri din 25 de judeţe, de joi după-amiaza. Avertismentul hidrologilor

01-10-2025 | 13:11
inundatii, slobozia conachi, galati
Inquam Photos / George Calin

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii şi depăşiri ale Cotelor de apărare, valabile începând de joi după-amiaza în opt bazine hidrografice.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit hidrologilor, în intervalul 2 octombrie, ora 16:00 - 4 octombrie, ora 00:00, va fi Cod galben de viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava - amonte S.H. Brănişca (judeţele: Alba, Sibiu şi Hunedoara), Timiş - bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj, Pogăniş - bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz, Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş-Severin şi Timiş), Caraş, Nera (judeţul Caraş-Severin), Cerna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş-Severin), Dunăre - afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu (judeţele: Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj), Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sebeş Olt (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj) şi Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman).

Fenomene hidrologice similare, sub incidenţa aceluiaşi Cod galben, se vor înregistra şi pe: Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa - bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte - amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomita), Buzău - bazin amonte de Acumularea Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Siriu - amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea) şi pe râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

De asemenea, în perioada 3 octombrie, ora 6:00 - 4 octombrie, ora 12:00, va fi în vigoare un Cod portocaliu de viituri pe următoarele cursuri de apă: Dunăre - afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu (judeţele: Gorj, Mehedinţi şi Dolj), râul Jiu - pe sectorul aval confluenţă cu râul Motru (judeţul Dolj), Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru (judeţele: Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman) şi Vedea - bazin amonte S.H. Buzeşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Buzeşti - amonte confluenţă cu râul Teleorman (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman).

Liderii Uniunii Europene se întâlnesc în Copenhaga, să pună la punct un plan important de securitate. Nicușor Dan participă

Sursa: Agerpres

Etichete: inundatii, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor,

Dată publicare: 01-10-2025 13:11

