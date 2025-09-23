Inundații devastatoare în nordul Italiei. O mamă și bebelușul ei au fost salvați cu elicopterul din casa cuprinsă de ape

Stiri externe
23-09-2025 | 18:56
salvati elicopter inundatii italia
Pro TV

Echipele de pompieri intervin de zeci de ore în zona Como, după inundațiile și alunecările de teren provocate de ploile puternice.

autor
Stirileprotv

O mamă și bebelușul ei au fost salvați cu elicopterul din casa înconjurată de ape. Pompierii au ajutat mai multe persoane prinse în case și vehicule după revărsarea râului Seveso.

De asemenea, continuă lucrările de consolidare după o alunecare de teren care a provocat întreruperea circulației pe calea ferată între localitățile Como și Chiasso din Elveția, aproape de granița italiană.

Inundațiile au afectat toată Lombardia, în partea de nord a Italiei. Inclusiv cartiere din Milano.

Citește și
rti
Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor

Sursa: Pro TV

Etichete: italia, inundatii, bebelus,

Dată publicare: 23-09-2025 18:55

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
Citește și...
Țara în care ploile provoacă dezastre. Din cauza incompetenței, România rămâne vulnerabilă la schimbările climatice
Romania, te iubesc!
Țara în care ploile provoacă dezastre. Din cauza incompetenței, România rămâne vulnerabilă la schimbările climatice

După ei, potopul, partea a III-a. În timp ce Europa investește masiv în adaptarea la schimbările climatice și în protecția la inundații, România rămâne vulnerabilă și birocratică. Nu din lipsă de bani, ci din incompetență în atragerea lor.

Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor
Romania, te iubesc!
Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor

După ei, potopul, partea a II-a. Avem hărți. Avem bugete. Teoretic avem și soluții. Dar când vin apele, realitatea e mereu aceeași.

Cod galben de viituri pe râuri din cinci judeţe, până luni la prânz. Avertismentul hidrologilor
Stiri actuale
Cod galben de viituri pe râuri din cinci judeţe, până luni la prânz. Avertismentul hidrologilor

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de inundaţii ce vizează cinci bazine hidrografice din regiunile Transilvania, Crişana şi Maramureş.

Cod galben de ploi torențiale și descărcări electrice în mai multe zone din țară. Există risc de inundații
Stiri actuale
Cod galben de ploi torențiale și descărcări electrice în mai multe zone din țară. Există risc de inundații

Cod galben de ploi torențiale și descărcări eelctrice în nordul Munteniei, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei, vineri, până la ora 22:00.

Cod galben de inundații în 11 județe. Hidrologii avertizează asupra scurgerilor versanților și viiturilor rapide
Stiri actuale
Cod galben de inundații în 11 județe. Hidrologii avertizează asupra scurgerilor versanților și viiturilor rapide

Hidrologii au emis, marţi, un cod galben de inundaţii, valabil de la ora 12.00 la ora 24.00, pe râuri din 11 judeţe ale ţării. Potrivit hidrologilor, în acest interval sunt posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

Recomandări
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa
EURomânia
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa

„NATO este angajată ferm în apărarea României și a întregului flanc estic” – Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, într-un interviu acordat corespondentei PRO TV la Bruxelles, Camelia Donțu.  

Medic ginecolog român, în scandalul Paracetamolului: „Poți să-l iei oricând”, cu o singură condiție
Stiri Sanatate
Medic ginecolog român, în scandalul Paracetamolului: „Poți să-l iei oricând”, cu o singură condiție

Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a reacționat la declarațiile președintelui Statelor Unite, afirmând că paracetamolul poate fi folosit în siguranță de femeile însărcinate pentru a atenua durerea și a scădea febra.

Donald Trump s-a lăudat singur în discursul de la Adunarea Generală ONU și a lansat acuzații la adresa organizației
Stiri externe
Donald Trump s-a lăudat singur în discursul de la Adunarea Generală ONU și a lansat acuzații la adresa organizației

Donald Trump a acuzat ONU, marţi, în faţa conducerii organizaţiei şi a peste 150 de lideri ai lumii prezenţi la Adunarea Generală, de faptul că nu l-a contactat în legătură cu diverse războaie pe care se laudă că le-a oprit, relatează The Associated Press

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Septembrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28