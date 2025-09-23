Inundații devastatoare în nordul Italiei. O mamă și bebelușul ei au fost salvați cu elicopterul din casa cuprinsă de ape

Echipele de pompieri intervin de zeci de ore în zona Como, după inundațiile și alunecările de teren provocate de ploile puternice.

O mamă și bebelușul ei au fost salvați cu elicopterul din casa înconjurată de ape. Pompierii au ajutat mai multe persoane prinse în case și vehicule după revărsarea râului Seveso.

De asemenea, continuă lucrările de consolidare după o alunecare de teren care a provocat întreruperea circulației pe calea ferată între localitățile Como și Chiasso din Elveția, aproape de granița italiană.

Inundațiile au afectat toată Lombardia, în partea de nord a Italiei. Inclusiv cartiere din Milano.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













