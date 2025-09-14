Cod galben de viituri pe râuri din cinci judeţe, până luni la prânz. Avertismentul hidrologilor

14-09-2025 | 13:45
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de inundaţii ce vizează cinci bazine hidrografice din regiunile Transilvania, Crişana şi Maramureş.

Mihaela Ivăncică

Potrivit hidrologilor, în intervalul 14 septembrie, ora 16:00 - 15 septembrie, ora 12:00, se vor semnala, în principal, fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale.

Atenţionarea Hidrologică vizează râurile din bazinele hidrografice: râul Tisa - pe sectorul aferent S.H. Valea Vişeului (intrarea în tară), Vişeu - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş) şi Tur - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Satu Mare).

INHGA precizează că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor menţionate în avertizare, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.

Hidrologii au emis atenţionarea având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate.

INHGA atenţionează că se impune urmărirea evoluţiei situaţiei hidrometeorologice, în conformitate cu "Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă şi poluări marine în zona costieră". 

Sursa: Agerpres

14-09-2025 13:40

