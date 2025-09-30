Inundații severe în Ibiza. Militarii au intervenit pentru a evacua zeci de oameni. Drumurile au fost închise | GALERIE FOTO

Stiri externe
30-09-2025 | 23:03
inundatii ibiza
AFP

Ibiza a fost lovită de ploi torențiale, astfel că a fost nevoie de intervenția soldaților. Oamenii au primit alerte de urgență prin care li s-a recomandat să evite deplasările.

autor
Stirileprotv

Videoclipurile de pe insula spaniolă arată inundații dramatice, străzile transformându-se în torente, iar apa curgând prin acoperișul aeroportului din Ibiza. Drumurile principale au fost închise, iar zeci de oameni – cel puțin 60 – au trebuit să fie salvați, scrie Metro UK.

Mass-media locală a raportat că scurgerile și canalizările nu au făcut fa au transformat zonele publice din orașul Ibiza, cel mai grav afectat, în „bazine de decantare” cu apă revărsată, materii fecale și șobolani.

Trupele mobilizate fac parte din Unitatea Militară de Urgență (UME), înființată pentru a răspunde la dezastre naturale.

cutremur Filipine
Un cutremur de 6,9 a lovit Filipine. Sunt înregistrați mai mulți morți. „Ar putea exista persoane prinse sub clădiri”

El Diario a raportat că directorul general pentru situații de urgență al Guvernului Balearic, Pablo Gárriz, a declarat că insula a înregistrat 200 de litri de apă pe metru pătrat în doar două ore. „Primii membri ai UME sunt în tranzit”, a spus el. „Principala preocupare o reprezintă persoanele care sunt blocate în subsoluri sau lifturi.”

Presa locală a relatat că în terminal s-a produs o „cascadă de ploaie”, zona de control de securitate fiind inundată după „scurgeri constante și foarte abundente de apă, care au inundat complet zona”.

Întreaga insulă se afla sub avertizare roșie, nivelul maxim de alertă, pentru precipitații abundente până la ora 16:00, ora locală.

Alerte primite de cetățeni

Agenția meteorologică de stat AEMET a declarat că au căzut peste 180 mm de precipitații în douăsprezece ore, avertizând: „Atenție! Pericol extraordinar. Pot apărea inundații și creșteri bruște ale nivelului apelor.”

Site-ul web al aeroportului din Ibiza a avertizat mai devreme: „VREME NEFAVORABILĂ: Avertisment roșu AEMET pentru vreme nefavorabilă. Dacă intenționați să zburați către/de la aeroportul din Ibiza, vă rugăm să verificați cu compania aeriană starea zborului dumneavoastră.”

Zborurile programate să aterizeze în Ibiza au trebuit să fie deviate în această dimineață, deși aeroportul funcționează în continuare. 

Drumuri și scoli închise

Pe toată insula, unele drumuri au fost închise, inclusiv autostrăzile principale E10 și E20, iar părinților li s-a spus să nu-și ia copiii de la școală până când nivelul apei nu se va reduce.

Potrivit publicației Periodico di Ibiza, în orașul Ibiza s-a produs o „colapsare completă”.

„Acesta este cazul Avenida Santa Eulària, unde, uneori, drumul și promenada nu se mai distingeau de mare, ceea ce a dus la situații periculoase, cum ar fi mașini care nu știau încotro se îndreaptă și aproape că au ajuns în mare”, a relatat ziarul. Nici bărcile din insula Formentera din apropiere nu au putut acosta.

Vremea extremă este cauzată de rămășițele uraganului Gabrielle. Acesta s-a atenuat pe măsură ce a traversat Atlanticul, dar rămâne un sistem puternic de presiune joasă, care provoacă perturbări și poate pune în pericol viața oamenilor.

Există posibilitatea ca și Marea Britanie să fie lovită de ploi torențiale spre sfârșitul acestei săptămâni, pe măsură ce cicloanele tropicale se îndreaptă spre noi.

Meteorologul șef adjunct al Met Office, Chris Bulmer, a declarat că avertismentele galbene de ploaie acoperă următoarele trei zile în vestul Scoției, dar există posibilitatea unor perturbări mai ample: „Situația devine mai complexă spre sfârșitul săptămânii, deoarece cicloanele tropicale Humberto și Imelda, aflate în prezent deasupra sud-vestului Atlanticului, influențează vremea noastră, crescând riscul formării unei depresiuni profunde în apropierea Regatului Unit. Dacă acest lucru se va materializa, am putea avea parte de vânturi foarte puternice, precum și de precipitații abundente vineri și sâmbătă, dar în acest moment evoluția și traiectoria acestui sistem rămân incerte. Monitorizăm situația cu atenție.”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: inundatii, soldati, uragan, ibiza,

Dată publicare: 30-09-2025 22:56

