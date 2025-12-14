Ciprian Ciucu promite regenerarea centrului Capitalei, într-un plan pe 10 ani

14-12-2025
Ciprian Ciucu
Inquam Photos / Codrin Unici

Noul primar general ales al Bucureștiului anunță un amplu proiect de transformare urbană pentru zone-cheie din centrul orașului, cu rezultate promise etapizat și primele schimbări vizibile până în 2028.

Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu (PNL), a intrat în campania electorală cu o promisiune majoră: regenerarea urbană a unei părți importante din centrul Bucureștiului.

Pe lista zonelor vizate se află Bulevardul Magheru, Calea Victoriei, dar și piațetele care se deschid din acestea – Lahovari, Amzei și alte spații similare.

Obiectivul declarat este unul ambițios: transformarea unor artere și zone centrale percepute astăzi ca gri, zgomotoase și murdare în spații urbane vii, atractive, în care oamenii să vină nu doar din necesitate, ci și din plăcere, pentru a se plimba sau a petrece timp.

