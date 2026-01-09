O furtună a făcut prăpăd în Turcia. Cinci persoane au murit, iar altele au fost grav rănite. VIDEO

Patru bărbaţi şi o femeie au murit din cauza unei furtuni care a lovit Turcia în ultimele 48 de ore. Mai multe persoane sunt, de asemenea, grav rănite, a relatat vineri presa locală, care menţionează, de asemenea, pagube importante, scrie AFP.

Potrivit postului privat NTV, un bărbat de 58 de ani din provincia Karaman (sud) şi o femeie de 60 de ani care locuia lângă Aksaray (centru) au murit după ce au fost loviţi de acoperişuri smulse.

???????? A powerful storm is raging in Turkey — strong winds are overturning trucks and tearing roofs off buildings There is chaos at the piers as well, with violent conditions at sea. https://t.co/nDj2G4ND2M pic.twitter.com/24rRUmbe0g — NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2026

La Bursa (nord-vest), un tânăr sirian de 24 de ani a fost ucis joi de un zid care s-a prăbuşit peste el, a relatat agenţia oficială de presă Anadolu.

În provincia vecină Denizli, un pensionar a murit după ce a căzut de pe acoperişul casei sale, potrivit presei locale.

Trei muncitori care lucrau pe un şantier în apropierea litoralului în staţiunea balneară Kuşadasî (vest), pe coasta Mării Egee, au fost luaţi de valuri: cadavrul unuia dintre ei, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit, în timp ce colegii săi au fost spitalizaţi, unul dintre ei fiind în stare critică.

Joi, vânturile puternice care au măturat jumătatea vestică a Turciei au provocat pagube importante şi în Istanbul (nord-vest), principalul oraş al ţării, unde zeci de iahturi ancorate la docuri au fost avariate, fără însă a face victime.

Aproape o sută de acoperişuri au fost, de asemenea, smulse, potrivit autorităţilor locale, care au înregistrat 45 de copaci căzuţi.

