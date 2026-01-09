O furtună a făcut prăpăd în Turcia. Cinci persoane au murit, iar altele au fost grav rănite. VIDEO

09-01-2026 | 19:47
Furtună Turcia
X/ NEXTA

Patru bărbaţi şi o femeie au murit din cauza unei furtuni care a lovit Turcia în ultimele 48 de ore. Mai multe persoane sunt, de asemenea, grav rănite, a relatat vineri presa locală, care menţionează, de asemenea, pagube importante, scrie AFP.

Claudia Alionescu

Potrivit postului privat NTV, un bărbat de 58 de ani din provincia Karaman (sud) şi o femeie de 60 de ani care locuia lângă Aksaray (centru) au murit după ce au fost loviţi de acoperişuri smulse.

La Bursa (nord-vest), un tânăr sirian de 24 de ani a fost ucis joi de un zid care s-a prăbuşit peste el, a relatat agenţia oficială de presă Anadolu.

În provincia vecină Denizli, un pensionar a murit după ce a căzut de pe acoperişul casei sale, potrivit presei locale.

brad de craciun gunoi
O bătrână din Germania a rănit o vecină aruncând bradul de Crăciun de la balcon. Femeia a suferit o fractură la braț

Trei muncitori care lucrau pe un şantier în apropierea litoralului în staţiunea balneară Kuşadasî (vest), pe coasta Mării Egee, au fost luaţi de valuri: cadavrul unuia dintre ei, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit, în timp ce colegii săi au fost spitalizaţi, unul dintre ei fiind în stare critică.

Joi, vânturile puternice care au măturat jumătatea vestică a Turciei au provocat pagube importante şi în Istanbul (nord-vest), principalul oraş al ţării, unde zeci de iahturi ancorate la docuri au fost avariate, fără însă a face victime.

Aproape o sută de acoperişuri au fost, de asemenea, smulse, potrivit autorităţilor locale, care au înregistrat 45 de copaci căzuţi.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 09-01-2026 19:46

