Cum arată harta politică a Capitalei. Ciucu a câștigat în cinci din șase sectoare. Unde au avut succes Alexandrescu și Băluță

De 33 de ani nu a mai câștigat un primar liberal capitala. Ciucu, noul edil general ales, a promis că va da o altă față celui mai mare oraș din țară și i-a convins pe o treime dintre bucureștenii care au fost la urne să îl voteze. Doar 32 % dintre locuitorii Capitalei au participat la alegerile locale parțiale organizate duminică.

Cosmin Stan, corespondent PROTV: „Potrivit rezultatelor finale furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă, Ciprian Ciucu, de la PNL, a câștigat Primăria Capitalei cu 36,16%. În cifre, acest procent înseamnă 211.000 de voturi. Pe locul al doilea a ieșit candidata suveranistă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, care a obținut 21,94% adică puțin peste 128.000 de voturi. Pe poziția a treia, doar, a ieșit candidatul PSD, actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță - aşadar ordinea celor doi s-a schimbat față de cum arătau primele estimări la închiderea urnelor.

Daniel Băluţă a obținut însă doar 20,51%, adică 120.000 de voturi. Cătălin Drulă de la USR a ieșit pe locul 4 cu un procent de 13,9% iar pe locul 5 s-a aflat Ana Ciceală de la partidul SENS, care a luat 5,85% din voturile exprimate.

Potrivit hărții votului din Capitală, Ciprian Ciucu a câștigat majoritatea voturilor în cinci din cele șase sectoare. Daniel Băluță a câștigat doar în sectorul său, Sectorul 4, dar nu la o diferență foarte mare.

Dar să privim în detaliu ca să descoperim surprizele acestui scrutin. Iată cum sunt colorate politic cartierele Bucureștiului în urma alegerilor parțiale. Vedeți cu albastru, votul majoritar acordat lui Ciprian Ciucu, și cu roșu, cartierele câştigate de Daniel Băluță. Ceea ce este colorat în galben, însă, reprezintă surpriza. În aceste cartiere a câştigat Anca Alexandrescu și sunt multe secții în aceste zone unde ea a ieșit pe prima. Candidata susținută de AUR a avut, iată, succes în Rahova și Ferentari, în mare parte din Titan, Colentina și Pantelimon, în cartierele Străulești și Pădurea Băneasa, dar și în Giulești Sârbi. Prezența la urne n-a fost foarte mare, doar 32,71%, dar se înscrie în media prezențelor înregistrate la precedentele alegeri parțiale din București.”

