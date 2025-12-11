Cum pot fi calculate taxele locale în București din 2026. Proiect de hotărâre al PMB, pus în transparență decizională

11-12-2025 | 16:46
ghiseu taxe si impozite

Taxele și impozitele pe care le vor plăti bucureștenii începând din 2026 au fost creionate de Primăria Municipiului București. Instituția, condusă acum de liberalul Ciprian Ciucu, a pus în proces de transparență decizională u proiect de hotărâre.

Stirileprotv

Creșterea taxelor și impozitelor pentru bunurile deținute în proprietate a fost deja decisă de pachetul 2 de reformă al Guvernului Bolojan, care a trecut controlul de constituționalitate în urma hotărârii CCR de miercuri. Decizia Guvernului se referă la creșterea bazei de impozitare, estimată de unii analiști ca regăsindu-se în cuantumul final cu o creștere de 70-80% a valorii impozitului actual.

Autoritățile locale decid însă valoarea impozitului final plătit de populație, iar proiectul de hotărâre pus în transparență decizională de PMB joi ține să stabilească cadrul legal după care se va face acest lucru.

Proiectul de hotărâre prezintă structura indicilor și coeficienților pe baza cărora va fi efectuat calcului impozitului.

