Singurul tren cu vagon-restaurant care circulă în România. Cât costă un meniu

În ritm lent încep să apară și pe calea ferată din România trenuri modernizate cu servicii de restaurant.

Pentru moment, există o singură garnitură unde pasagerii au la dispoziție preparate calde, garnituri sau desert. Trenul circulă doar pe ruta București – Arad și face parte din programul de modernizare finanțat din PNRR. Alte nouă garnituri ar urma să fie gata până în vară.

În tren, în drum spre Cluj, cartofii se rumenesc, ceafa de porc sfârâie pe grătar, iar domnul Viorel se asigură că fiecare farfurie ajunge la timp la călători.

Viorel Voiculescu, bucătar CFR Călători: „Cașcaval pane, mușchi de porc”

Reporter: Fripturi câte faceţi?

Viorel Voiculescu: „Depinde - poți să faci două, poți să faci 9.”

Bucătăria vagonului are în meniu și cotlet de porc cu ciuperci sote și salată de ardei copți, la 44 de lei. Pentru aceeași sumă, puteți alege și un piept de pui cu garnitură. Ceva mai puțin plătiți pentru cârnați oltenești sau pentru o porție de cașcaval pane cu cartofi prăjiți, care ajunge la 38 de lei. La desert - înghețată la pahar de 12 lei, în timp ce o bere obişnuită din comerț - costă 10 lei în restaurantul CFR Călători.

George Arsenie, vânzător bar restaurant CFR Călători: „În general, sunt care vin să consume. Cel mai des - fripturile - garnituri. Garnitură, salată, pâine, totul se pregăteşte la comandă”.

Cu bani din PNRR, zece astfel de vagoane ar trebui să circule pe calea ferată, însă doar unul este gata și circulă pe ruta București – Arad, doar într-un singur sens. Cu alte cuvinte, într-o zi puteți mânca ceva, iar în următoarea nu găsiți nimic.

Călătoare: „Mai ales, acum pe perioada iernii, mai iei o cafea, mai iei un ceai, pentru noi, cei care circulăm. Eu îmi pregătesc pachetul de acasă, nu mă las fără, că nu știi ce se întâmplă pe tot parcursul drumului.”

Două tipuri de vagoane cu mâncare

CFR Călători are două tipuri de vagoane pentru servirea mesei: bar-bistro și bar-restaurant. Vagoanele bar-bistro au o capacitate mai mică și nu au mâncare gătită, în timp ce bar-restaurant oferă mai multe locuri și au bucătărie.

În teorie, vagoanele bar-bistro ar trebui să existe pe rutele InterCity, de exemplu, București - Constanța, București - Brașov sau București - Suceava și să ofere apă şi gustări pasagerilor. În practică însă, sunt prea puține și nu în fiecare zi, spun călătorii. Șefii CFR Călători au în plan să introducă și restul vagoanelor modernizate pe calea ferată, imediat ce vor ieși pe poarta fabricii: pe calea ferată ar trebui să vedem până în vară 139 de vagoane și 5 locomotive modernizate.

Tânăr: „Ocazional le mai folosesc și le mai îngrămădesc în sezonul estival la orice tren pentru a mai câștiga câteva locuri în plus pe diagramele de vânzare.”

Tineri: „Tocmai acum ne gândeam să ne luăm apă, și ni s-ar părea foarte util să existe lucrurile astea în tren. Nu am prins până acum. Dar ni s-ar părea super util. Mergem la Braşov”

În prezent, trenurile din România cu destinații externe sunt operate de compania de stat din Ungaria, unde există vagon cu restaurant. În multe ţări europene, masa în tren este parte din experiența călătoriei.

