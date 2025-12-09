Cine este Paul Moldovan, lăsat de primarul general Ciprian Ciucu să conducă Primăria Sectorului 6. Președintele PNL Sector 6

Primarul general ales, Ciprian Ciucu, își va da demisia din funcția de edil al Sectorului 6, înainte de a depune jurământul pentru noul mandat. Acest lucru se va întâmpla imediat după ce vor fi parcurși toți pașii prevăzuți de Codul Administrativ.

Primăria Sectorului 6 va fi condusă de viceprimarul PNL, Paul Moldovan, care face echipă cu Ciprian Ciucu de cinci ani, potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 6.

El are 46 de ani, este căsătorit și are doi copii.

În perioada octombrie 2020 - iunie 2024, Moldovan a fost administratorul public al Sectorului 6, iar din decembrie 2024 a fost ales de Consiliul Local viceprimar. El este și președintele PNL Sector 6.

Paul Moldovan, activitate profesională

Conform CV-ului său, Paul Moldovan este absolvent al Facultății de Administrație Publică din cadrul Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca și al programului de masterat în limba engleză al aceleiași facultăți.

Și-a început cariera ca expert în fonduri europene la Consiliul Județean Cluj, după care a continuat la Ministerul de Interne.

Întâi în domeniul politicilor publice și apoi în calitate de expert în fonduri europene la Autoritatea de Management a Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative.

Din 2012, și-a desfășurat activitatea în domeniul privat, în calitate de consultant pentru administrația publică centrală și locală. A lucrat în proiecte destinate simplificării costurilor administrative, a scris strategii de dezvoltare locală pentru primarii de municipii și comune sau județe, studii de dezvoltare regională, a lucrat pentru Școala Națională de Administrație în Albania, în domeniul reformei funcției publice, a ținut cursuri de management al proiectelor și politici publice pentru primării din România.

A lucrat cu Banca Mondială la elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare locală a județului Ilfov și Municipiului București.

Din 2019, a revenit în administrație alături de Ciprian Ciucu la ANFP și apoi la Primăria Sectorului 6 - ca Administrator Public (în primul mandat dintre 2020 - 2024) și viceprimar (din 2024).

Paul Moldovan, activitate politică

Paul Moldovan a intrat în PNL în 1999, unde a activat până în 2006.

A revenit în partid în 2019.

