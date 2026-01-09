„Polii frigului” în România. Temperaturile au scăzut până la -20,7 grade. De ce e mai frig în Vest decât în Est

Și mai frig a fost în vestul țării, unde termometrele au arătat, în noaptea de joi spre vineri, -18,5 grade Celsius. Codul galben de ger a fost extins și prelungit în toată jumătatea de nord a țării.

30 de județe sunt afectate. Mai frig decât în Timiş la Banloc, a fost doar în vârful Munţilor Bucegi la 2.500 de metri altitudine, - 20,7 grade Celsius.

În depresiunile din estul Transilvaniei, unde eram obişnuiţi să credem că e cel mai frig, au fost -15,2 grade. Asta pentru că masa de aer polar a intrat în ţara noastră mai întâi prin regiunile vestice şi s-a deplasat către est.

Îngrijorătoare este prognoza meteo care arată că temperaturile scad și în următoarele patru zile. Azi în Capitală am avut -6 grade pe la marginea oraşului, iar luni sunt anunţate -10. Aşa că nu este exclus să avem şi pe aici emisă o avertizare de cod galben de ger. Ninsorile au luat o pauză, însă vor reveni şi ele.

