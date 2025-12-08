Prioritățile noului primar al Capitalei. Ciprian Ciucu: „Va dura mult, dar va arăta mai bine”

Alegeri locale 2025
08-12-2025 | 19:16
Ciprian Ciucu este așadar oficial noul primar general al Capitalei. Rezultatul său depășește toate sondajele de opinie din campanie și estimările făcute la închiderea urnelor.

Robert Hoară,  Teodora Suciu

O altă surpriză față de exit-poll-uri este și locul 2 - Anca Alexandrescu era cotată e locul trei, dar a obținut 8.000 de voturi mai mult decât candidatul PSD - Daniel Băluță.

Primele semne de bucurie au apărut în tabăra liberalilor în jurul orei 21:00, când Ciprian Ciucu, Ilie Bolojan, Dragoș Pîslaru și Ludovic Orban au urmărit împreună estimările votului.

Deși cifrele îi erau favorabile, candidatul PNL a rămas precaut și le-a transmis celor din secții să fie atenți la numărarea voturilor. Pe măsură ce veneau rezultatele, atmosfera de la sediul de campanie se relaxa.

La peste 99% din voturi numărate, lucrurile erau deja clare: cu peste 36 %, Ciprian Ciucu a câștigat Primăria Capitalei.

Noul primar ne-a vorbit despre prioritățile mandatului său scurt de la Primăria Capitalei.

Ciprian Ciucu, primarul ales al Capitalei: „Regenerarea urbană a Centrului Vechi va dura mult, dar inelul median al orașului va arăta mai bine. Pentru regenerarea urbană este nevoie de PUZ-uri, de proceduri de achiziții, de studii de fezabilitate. După care, evident, mă voi ocupa să atragem mai mulți bani pentru termoficare, pentru că trebuie să scădem subvenția eliminând din pierderi și, bineînțeles, traficul, care ne afectează aerul, va deveni o prioritate.”

Ciprian Ciucu are experiență administrativă și două mandate consecutive în fruntea Sectorului 6. A fost reales în 2024 cu unul dintre cele mai mari scoruri din București, ceea ce i-a consolidat poziția în partid și i-a deschis drumul către candidatura la Primăria Generală.

În vârstă de 47 de ani, Ciucu a fost apreciat pentru proiecte de regenerare urbană din sectorul 6, investiții în infrastructură, modernizarea școlilor și extinderea spațiilor verzi.

Înainte să intre-n politică, el a fost peste zece ani expert în politici publice și consultant în proiecte europene.

Dacă pentru echipa PNL noaptea a fost una a confirmării, în tabăra contracandidatei clasate pe locul doi lucrurile au evoluat diferit.

După ce la ora 21 au declarat că vor să aștepte numărătoarea voturilor, Anca Alexandrescu și George Simion au revenit la ora 23 și au anunțat că regretă că prezența nu a fost mai mare, dar și că au planuri pentru viitorul mișcării suveraniste.

Anca Alexandrescu, candidata Alianței „Dreptate pentru București” la Primăria Capitalei: „Îmi pare foarte rău că nu toți suveraniștii au înțeles că alegerile se câștigă în stradă și la vot, nu stând în fața calculatoarelor sau în fața televizorului. Nu, n-am să-i iau locul lui George Simion. N-am astfel de gânduri. Am de gând să merg mai departe pe acest drum al suveranismului. Ne vom lua țara înapoi foarte curând.”

George Simion, președintele AUR: „Anca, în numele AUR și în numele mișcării suveraniste, îți mulțumim.”

Cei doi nu au precizat dacă în planul pentru mișcare suveranistă este luat în calcul și Călin Georgescu.

