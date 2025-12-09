Marile teste care îl așteaptă pe Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. Riscurile din Centrul Vechi

09-12-2025 | 19:52
Termoficarea, clădirile cu risc seismic, liniile de tramvai și refacerea parcurilor sunt marile teste care îl aşteaptă pe noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Valentina Neagu

Nu în ultimul rând, traficul rămâne o mare problemă, în condiţiile în care proiectele de mobilitate, sunt în întârziere. Specialiștii în dezvoltare urbană, spun că doar o strategie nouă și atragerea de fonduri suplimentare pot salva orașul. Deocamdată este iarnă și mii de oameni nu au apă caldă şi căldură, din cauza avariilor din sistem.

Una dintre cele mai mari probleme pentru administrațiile Capitalei a fost şi rămâne sistemul de termoficare: o rețea principală de 1.000 de kilometri, cu conducte vechi de peste o jumătate de secol, care cedează în fiecare sezon rece. Încă din seara alegerilor, Ciprian Ciucu şi-a fixat obiectivele.

Reporter: Care vor fi proiectele prioritare în acest mandat?

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei: „Regenerarea urbană a centrului vechi, după care mă voi ocupa să atragem mai mulți bani pentru termoficare, pentru că trebuie să scădem subvenția eliminând din pierderi, și bineînţeles, traficul care ne poluează aerul, va deveni o prioritate”.

În ultimii patru ani au fost modernizate conductele de pe 184 de kilometri, iar anul acesta se adaugă în jur de 50. Cu toate acestea, avariile continuă să afecteze mii de apartamente.

Grațian Mihăilescu, specialist în dezvoltare sustenabilă: „Orice primărie are un SIDU, o strategie integrată de dezvoltare urbană pe baza căreia se finanțează proiecte cu fonduri europene. București nu a avut acest SIDU adoptat, acum a venit momentul cu noul primar să existe acest document strategic. Tu poți să atragi fonduri europene de la agenția de dezvoltare pe transport, termoficare, pe mobilitate, spații verzi, regenerare urbană”.

Capitala are şi cele mai aglomerate străzi din România, iar aproape jumătate din timpul petrecut la volan este cauzat de blocaje. Bucureștenii care pierd astfel peste 12 zile pe an aşteaptă soluţii de la noua administrație.

Iar centrul în loc să impresioneze vizitatorii, mai mult îi dezamăgește în lipsa unor intervenții consistente.

Corespondent PROTV: Zona centrală a Capitalei, care ar trebui să fie cartea de vizită a orașului, e plină de clădiri vechi și vulnerabile. Vorbim despre blocuri vechi, cu bulină și în risc sesmic, care transmit acelaşi mesaj vechi: atenție, cade tencuială.

800 de clădiri sunt încadrate în clasele I și II de risc seismic, iar peste 1.400 sunt clasate în categorii de urgență. Şi totuşi, în ultimele trei decenii au fost consolidate doar 40.

Matei Sumbasacu, inginer constructor: „Sunt date în chirie pe platforme electronice fără ca nimeni să îşi asume faptul că acolo sunt cazați niște oameni care nu sunt conștienți de riscul la care se expun, și la următorul mare cutremur vor apărea pe lista de victime”

Noul primar preia și responsabilitatea implementării unui Plan Urbanistic General actualizat, care specifică unde pot fi ridicate noi construcții.

Pentru toate acestea şi pentru multe altele este nevoie de bani şi de o majoritate solidă în Consiliul General, care să îl susţină pe primarul Ciucu.

