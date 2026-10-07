Banii vor permite achiziția a: 10 tramvaie noi, care vor înlocui tramvaie V3A(M); 45 de troleibuze noi, care vor înlocui troleibuze Astra Ikarus; 40 de autobuze electrice, dintre care 20 de 12 metri și 20 de 10 metri, care vor înlocui autobuze diesel Mercedes-Benz Citaro Euro 3, potrivit Agerpres.

Bucureștiul primește 87,44 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare

„O veste extraordinară pentru București, neașteptată de dumneavoastră pentru că nu a fost anunțată. Câteodată anunțăm doar rezultatele, nu și procesul. Pe scurt, Bucureștiul primește 87,44 de milioane de euro, pentru un proiect destinat transportului public din Fondul pentru Modernizare. A fost confirmat de Banca Europeană de Investiții ca investiție prioritară pentru București. Banii sunt nerambursabili, suportăm doar TVA-ul”, a transmis edilul general, miercuri, pe Facebook.

Investiția va permite înnoirea și modernizarea flotei STB, având impact asupra calității transportului public și a reducerii poluării, menționează Ciucu.

Următorul pas: infrastructura de încărcare pentru autobuzele electrice

„Pentru autobuzele electrice, următorul pas esențial este asigurarea infrastructurii de încărcare, astfel încât noile vehicule să poată fi exploatate eficient încă din prima zi”, precizează edilul.

Ciprian Ciucu le-a mulțumit pentru implicare consilierului general Răzvan Mitu (membru AGA STB din partea PNL), directorului general STB, Andrei Dinculescu, și funcționarilor din Ministerul Transporturilor.