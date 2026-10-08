Tot joi, fostul candidat la alegerile prezidențiale și soția lui au asistat pentru a treia zi la perchezițiile informatice. Cristela Georgescu susține că soțul ei este nevinovat și a cerut să fie plasat în arest la domiciliu.

Călin Georgescu a părăsit sediul DIICOT după cea mai lungă zi de percheziții informatice.

Între timp au fost audiați si doi martori. Omul de afaceri din Oradea Sami Petroi a fost descris în declarațiile date de păgubit drept unul dintre cei care ar fi propus variante prin care să îi fie restituiți banii, un milion o sută de mii de euro.

Printre ele, aceea de a-i cumpăra firmele la un preț supraevaluat exact cu suma cerută înapoi de Razvan Leu. Nu s-ar fi concretizat însă, notează procurorii.

Cine sunt cei doi martori

„Călin Georgescu a mai venit cu o soluție, fiindu-i prezentat lui Răzvan Leu numitul Sami Petroi, persoană dispusă să-l ajute și să-i ofere banii, Sami Petroi spunându-i să nu formuleze plângere penală împotriva lui Călin Georgescu”, a transmis DIICOT.

Sami Petroi, martor: Am spus doar adevărul. Am declarat doar ce s-a întâmplat, nu intru în detalii. Nu vreau să intru în detalii de data asta. Ce pot să spun este că acest proces este cusut cu ață albă. E intentat, i se caută nod în papuăr

Fosta jurnalistă Riana Popescu apare în dosarul DIICOT ca omul care s-ar fi ocupat de imaginea lui Călin Georgescu, dar și ca participant la întâlniri ale fostului candidat la prezidențiale sau mesager al acestuia în controversata afacere investigată acum.

Reporter: Confirmați acele discuții pentru recuperarea milionulului de euro de către euro?

Riana Popescu, martoră: Nu confirm nimic, domnule! Sunt povești nemuritoare, fabricat în România.

Pentru a treia zi consecutiv a revenit la perchezițiile informatice și Cristela Georgescu, iar la plecare a declarat din nou că soțul ei este nevinovat.

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu: Este tratat ca fiind vinovat înainte să fie judecat, doar pentru că și-a dorit pacea și a vorbit despre credință. Am încredere că o anchetă în care vom avea de-a face cu o justiție curată, independentă va scoate la iveală adevărul singurul în care cred, pe care îl știu, și anume Călin, nevinovat!

Călin Georgescu a formulat deja o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu cel la domiciliu. Apărarea sa susține că „nu există niciun indiciu că inculpatul Georgescu Călin va încerca să zădărnicească buna desfășurare a procesului penal sa va încerca să se sustragă de la judecată , dacă va fi înlocuită măsura arestării preventive cu cea a arestului la domiciliu”, conform cererii de înlocuire a măsurii preventive.