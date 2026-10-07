Măsura a fost luată în dosarul în care Georgescu este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1.100.000 de euro. Tot astăzi, Tribunalul București i-a menținut și sechestrul pus de procurori pe vila din Mogoșoaia.

Adus pentru a doua zi consecutiv din arestul poliției, la DIICOT, pentru perchezițiile informatice, Călin Georgescu a primit o veste proastă. În dosarul în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, anchetatorii au luat o nouă măsură împotriva fostului candidat la prezidențiale.

Corespondent ȘtirileProTV: Pentru că miza în acest dosar este un presupus prejudiciu de 1.100.000 de euro, procurorii DIICOT au pus sub sechestru nu mai puțin de 7 conturi bancare ale lui Călin Georgescu, în care, potrivit unor surse apropiate de anchetă, s-ar afla puțin peste 100.000 de euro.

Așa că Georgescu rămâne cu două măsuri asigurătorii după ce Tribunalul i-a respins plângerea împotriva sechestrului instituit de DIICOT pe vila familiei de la Mogoșoaia. Avocatul lui Călin Georgescu a refuzat să comenteze măsurile.

La DIICOT a revenit pentru perchezițiile informatice și soția lui, Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu: Acest dosar este o uneltire îndelung planificată și cu mult vicleșug realizată. Călin nu a înșelat. Călin a fost înșelat. Cine l-a înșelat? Ancheta, dacă este realizată de o justiție corectă, independentă, va scoate la iveală adevărul. Singurul adevăr pe care îl știu și în care mă încred și anume Călin, nevinovat!

Între timp, Curtea de Apel București a motivat arestarea preventivă, decisă săptămâna trecută de un complet de divergență.

„Lăsarea în libertate a inculpaţilor prezintă pericol concret pentru ordinea publică”, cred doi dintre judecători. (Sursa Încheierea penală a Curții de Apel.

În schimb, în opinia minoritară, al treilea magistrat nu a fost convins de existența unui grup infracțional organizat.