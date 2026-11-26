Restricții de circulație de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Ce vehicule nu mai au voie pe DN 7
Restricţii de circulaţie pentru vehiculele rutiere de mare tonaj de 7,5 tone au fost impuse cu prilejul sărbătorilor de Sfântul Andrei şi ale Zilei Naţionale a României, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
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„În zilele de duminică, 29 noiembrie 2026 (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), luni, 30 noiembrie (Sfântul Andrei) şi marţi 1 Decembrie (Ziua Naţională a României) vor fi impuse restricţii de circulaţie pentru anumite categorii de vehicule rutiere. Potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă", se arată într-un comunicat al companiei de drumuri, potrivit Agerpres.
Interdicţia vizează DN 7 pe relaţia Piteşti (intersecţia DN7 cu DN7C) - Râmnicu Vâlcea - Veştem (intersecţia DN7 cu DN 1), pe ambele sensuri şi se aplică pentru vehiculele rutiere cu MTMA mai mare de 7,5 tone.
CNAIR precizează că nerespectarea prevederilor legale constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii, prin aplicarea amenzii contravenţionale.
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