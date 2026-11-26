Protest spontan la CET Iaşi: 150 de angajaţi cer indexarea salariilor cu 6,5%. Furnizarea agentului termic nu a fost oprită
Aproximativ 150 de angajaţi ai CET Iaşi au declanşat, joi dimineaţă, un protest spontan, fiind nemulţumiţi că nu au primit o majorare cu 6,5 la sută a salariilor, deşi afirmă că întrunesc condiţiile legale pentru acordarea acesteia.
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Liderul sindicatului Energia din cadrul CET, Sorin Turcu, a afirmat că protestul nu afectează furnizarea agentului termic către locuitorii municipiului Iaşi racordaţi la sistemul centralizat de încălzire, potrivit News.ro.
„Nu vor fi sincope în funcţionarea şi în alimentarea cu energie termică a oraşului. Noi ne protejăm locul de muncă şi nu am întreprins niciodată acţiuni care să pună în pericol funcţionarea sistemului”, a afirmat liderul sindical Sorin Turcu.
„Al treilea protest organizat la CET”
El susţine că este al treilea protest organizat la CET Iaşi pe tema salarizării.
„Astăzi (joi – n.r) este şedinţă la Guvern, ultima în care se mai poate aproba memorandumul pe baza ordonanţei 89. Dacă nu se aprobă la ultima şedinţă a Guvernului din noiembrie, în decembrie nu mai poate fi aprobat”, a afirmat Sorin Turcu.
Potrivit liderului sindical, în situaţia în care ordonanţa 89 nu va fi aprobată de Guvern până la sfârşitul acestei luni, aceasta îşi pierde valabilitatea, iar angajaţii rămân fără majorări salariale.
”Dacă se dă o nouă ordonanţă care va limita din nou creşterea salarială la nivelul lunii decembrie, cum au făcut prin cele două ordonanţe din 2024 şi 2025, practic am pierdut indexarea de 6,5 la sută”, a precizat liderul sindical de la CET Iaşi.
Situaţia de la alte instituţii din ţară
Sorin Turcu invocă situaţia de la alte instituţii din ţară, unde ordonanţa se aplică începând cu luna aprilie a acestui an.
Edilul ieşean Mihai Chirica a precizat că sindicaliştii solicită, printr-un memorandum înaintat către Ministerul Dezvoltării şi Ministerul de Finanţe încă din timpul guvernului Bolojan, o indexare salarială cu 6,5 la sută.
„Nu s-a aplicat până în prezent, deşi s-au făcut mai multe demersuri pe parcursul a jumătate de an. Municipiul Oradea a primit aprobarea acestui memorandum, lucru care i-a nemulţumit foarte mult pe angajaţii de la CET Iaşi”, a declarat primarul Iaşiului.
Mihai Chirica a afirmat că termoficarea ”nu este o joacă”, edilul adăugând că furnizarea agentului termic în Iaşi nu a fost afectată.
„Structura funcţională a CET nu a fost afectată. Centrala furnizează în continuare agentul termic necesar încălzirii locuinţelor şi a instituţiilor pe care le avem în grijă. Speranţa noastră este ca în şedinţa de guvern de astăzi să fie rezolvată problema”, a adăugat primarul Iaşiului, Mihai Chirica.
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