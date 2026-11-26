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Printre măsuri se află prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază până la 30 iunie 2027, acordarea unui sprijin financiar de peste 314 milioane de lei fermierilor, pentru compensarea scumpirii îngrăşămintelor din cauza războiului din Orientul Mijlociu, acordarea a 2 milioane de lei pentru crescătorii de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa, potrivit News.ro.

"În şedinţa de guvern de astăzi au fost aprobate 4 măsuri pentru sprijinirea producţiei româneşti şi protejarea fermierilor români", a anunţat ministrul pe Facebook.

Florin Barbu arată că a fost prelungită plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază până la 30 iunie 2027 pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii şi pentru a ne asigura că produselor obţinute de fermierii noştri nu le sunt aplicate marje de adaos comercial uriaşe în comparaţie cu cele aplicate produselor similare provenite din import.

În plus, Guvernul a prelungit şi măsura importului de produse agroalimentare din Ucraina doar pe bază de licenţă, cu un an, până la 31 decembrie 2027, având în vedere dificultăţile uriaşe pe care le întâmpină în continuare fermierii români în valorificarea producţiei.

"Am aprobat acordarea unui sprijin financiar de peste 314 milioane de lei fermierilor noştri pentru compensarea scumpirii îngrăşămintelor din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Compensaţiile se acordă pentru suprafeţele cultivate în anul 2026 cu: grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiţă, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, legume în solarii şi legume în seră. Mă voi asigura că banii vor intra în conturi rapid, pentru că ştiu câtă nevoie au fermierii de sprijin", mai anunţă ministrul Agriculturii.

Guvernul a aprobat acordarea a 2 milioane de lei pentru crescătorii de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa.

"Acest program continuă pentru a încuraja creşterea numărului de scroafe de reproducţie din rase româneşti. Ne dorim să avem cât mai multe animale crescute în fermele din România", spune Florin Barbu.

"Îi asigur pe toţi fermierii că le sunt alături şi că vom continua să găsim împreună soluţii la toate problemele cu care se confruntă!", mai transmite ministrul.