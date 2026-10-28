Un urs de talie mare a rămas captiv într-un Subaru descuiat, în Juneau, a relatat postul de televiziune KTUU, citat de New York Post.

Patrupedul intrase prin efracție în trei vehicule, a povestit Michael Wilson, proprietarul mașinii, descriind întâmplarea bizară drept „situația cu Goldilocks, doar că, în ultima mașină, a rămas blocat”.

Un vecin a auzit claxonul mașinii sunând fără încetare și a sunat la poliție după ce a observat animalul în interiorul vehiculului.

Polițiștii sosiți la fața locului l-au trezit pe Wilson pentru a-i cere cheile, însă ursul smulsese deja cablurile electrice, iar ușile nu mai puteau fi descuiate.

„S-a luptat serios să iasă pe cealaltă ușă”, a declarat Wilson pentru postul local de televiziune.

Polițiștii au folosit o frânghie pentru a forța deschiderea ușii și a elibera ursul captiv.

„La un moment dat, chiar își pune laba pe geam, înainte ca polițistul să deschidă ușa”, a povestit martora Angela Harkins.

După aproximativ cinci până la zece minute, polițiștii au reușit să deschidă ușa, iar ursul a fugit fără să fie rănit.

Mașina lui Wilson nu a avut însă același noroc.

„Tabla este îndoită, tot plasticul acela este rupt, scaunele sunt smulse, iar banchetele din spate sunt făcute bucăți”, a spus el.

Din nefericire pentru Wilson, familia avea doar asigurare de răspundere civilă, fără asigurare CASCO, astfel că pagubele nu vor fi acoperite.

În ciuda lecției costisitoare despre asigurări, Wilson și-a păstrat simțul umorului în fața mașinii complet distruse.

„Trebuie să le recunosc meritul celor de la Subaru. Au făcut o mașină bună”, a glumit el.

„Ursul n-a reușit să iasă.”, a mai precizat bărbatul.