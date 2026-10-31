Incendiul a mistuit un întreg apartament situat la etajul 1. Când au sosit pompierii, fumul inundase deja casa scării. Zeci de oameni au ieșit singuri din locuințe. Alți 15 au avut nevoie de ajutorul salvatorilor.

Proprietarul apartamentului distrus, un bărbat de 54 de ani, vecina lui de 32 de ani și o fetiță de 11 ani au fost intoxicați cu fum și au fost preluați de echipajele medicale, care i-au transportat la spital.

Alte cinci persoane au primit îngrijiri la fața locului, după ce au suferit atacuri de panică. La finalul misiunii, pompierii au stabilit că vâlvătaia a pornit de la o lumânare lăsată nesupravegheată.