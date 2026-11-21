Prima sancțiune a fost aplicată pentru lipsa inspecției tehnice periodice (ITP), iar ulterior au urmat alte două amenzi. Bărbatul a contestat decizia în instanță și a obținut anularea primei sancțiuni, relatează L'Independant.

Amendat pentru ITP expirat, deși mașina era parcată

Incidentul s-a petrecut în octombrie 2025, în orașul Gijón din Spania. Arturo a primit o amendă de 200 de euro pentru că autoturismul său nu avea inspecția tehnică periodică valabilă, deși acesta era parcat în incinta unui service auto.

Situația a devenit și mai complicată după ce agentul de circulație i-a aplicat alte două sancțiuni. Astfel, valoarea totală a amenzilor a ajuns la 700 de euro.

Bărbatul a descris întreaga experiență drept o formă de „persecuție” și a povestit că a încercat să afle motivul pentru care fusese sancționat.

„Am încercat să aflu de ce am fost amendat, dar agentul de circulație în cauză a început să-mi dea o serie de sancțiuni”, a relatat Arturo.

Nemulțumit de situație, șoferul a decis să angajeze un avocat și să conteste amenzile. Acesta a susținut că nu era vorba despre un caz izolat și că agentul respectiv ar fi aplicat sancțiuni în mod excesiv.

Arturo și-a făcut publică povestea și pe rețelele sociale, înainte de a-și căuta dreptatea în instanță.

„Este extrem de frustrant, pentru că am ajuns deja la 700 de euro în amenzi, ceea ce mă obligă să le contest în instanță, cu toate costurile aferente, și nu înțeleg de ce sunt vizat în asemenea măsură”, s-a plâns acesta jurnaliștilor de la publicația El Periódico.

Judecătorii au anulat prima amendă

Potrivit presei catalane, instanța i-a dat dreptate șoferului și a stabilit că simpla lipsă a inspecției tehnice periodice valabile nu reprezintă o contravenție atât timp cât autoturismul nu este condus.

Judecătorii și-au motivat decizia prin faptul că sancțiunea poate fi aplicată atunci când vehiculul fără inspecție tehnică valabilă este pus în circulație.

„Fapta nu este constituită prin simpla nerespectare a obligației periodice de a supune vehiculul inspecției tehnice, ci atunci când, pe lângă această nerespectare, vehiculul este condus. Abia în acel moment se produce comportamentul sancționabil”, se arată în hotărârea instanței.

În urma deciziei, amenda inițială, în valoare de 200 de euro, a fost anulată.

Arturo nu a scăpat însă de toate problemele. Bărbatul trebuie să conteste în continuare celelalte două sancțiuni, care însumează 500 de euro.