Ce au găsit procurorii în locuința lui Călin Georgescu. Anchetatorii ar fi ridicat și o legitimație care ar fi falsă. FOTO

De asemenea, procurorii au găsit un aparat de bruiaj în maşina lui Călin Georgescu, care îi permitea fostului candidat la Preşedinţie să nu fie înregistrat în timp ce poartă diverse conversaţii. Este vorba de un aparat de bruiaj (rabbler), folosit pentru a bloca ascultarea şi înregistrarea convorbirilor.

Fostul candidat urmează să fie adus în curând la sediul DIICOT, pentru a fi audiat.

De asemenea, la DIICOT a fost adus omul de afaceri Ionel Rusen.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineaţa şi dus la locuinţa sa din Mogoşoaia, pentru a asista la percheziţii, într-un dosar de înşelăciune, cu un prejudiciu de 1,1 milioane euro.

Ancheta a pornit de la o plângere depusă de Răzvan Leu, un om de afaceri din Buzău, care susţine că ar fi fost păgubit de Georgescu cu suma de un milion de euro.

Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar fostul candidat i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

În continuare, pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de 1,1 milioane de euro, bani care ar fi ajuns să finanţeze campania lui Georgescu la prezidenţiale.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei de un milion de euro, însă nu a mai primit banii.