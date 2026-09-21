Țara urmează să își majoreze exporturile de combustibil pentru aviație către Europa la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, potrivit analiștilor și datelor privind transporturile maritime, citate de Reuters.

De la izbucnirea războiului dintre Iran și Israel, în urmă cu mai bine de șase luni, Europa a început să importe cantități tot mai mari de combustibil pentru avioane din țări precum Nigeria, Statele Unite și Canada. Conflictul a afectat livrările din Orientul Mijlociu și a întrerupt aproximativ jumătate din importurile europene de combustibil pentru aviație.

Europa rămâne puternic expusă riscului unor noi perturbări ale aprovizionării, pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu se intensifică. Compania de consultanță Energy Aspects estimează că Europa va înregistra în trimestrul al patrulea un deficit de combustibil pentru avioane de 510.000 de barili pe zi, în timp ce Statele Unite vor avea un excedent de 18.000 de barili pe zi, iar regiunea Asia-Pacific unul de 419.000 de barili pe zi. Tendința din trimestrul al treilea este în mare parte similară.

Coreea de Sud, o sursă importantă de combustibil

Coreea de Sud a devenit în septembrie cea mai recentă sursă importantă de transporturi de combustibil pentru aviație către Europa, potrivit datelor privind fluxurile comerciale. Importurile europene din această țară asiatică au ajuns până acum în septembrie la 129.000 de barili pe zi, potrivit companiei de informații privind materiile prime Kpler, cel mai ridicat nivel din octombrie 2022. Datele LSEG indică volume similare.

În condițiile în care Europa este de așteptat să rămână în deficit de combustibil pentru aviație, importurile continentului vor continua, a declarat James Noel-Beswick, șeful diviziei de materii prime a companiei de analiză a piețelor Sparta Commodities.

Combustibilul pentru avioane face parte din categoria așa-numitelor distilate medii, care include și motorina și gazul de tip gas oil. Motorina europeană a atins în această săptămână un nivel record, depășind ca preț și dinamism piețele motorinei din Asia.

Diferența tot mai mare dintre prețurile de referință din Asia și Europa face ca exportul de combustibil către Europa să devină mai profitabil, a adăugat Noel-Beswick.

Stocurile din Europa scad

Importurile din Coreea de Sud au loc, de asemenea, pe fondul unor niveluri scăzute ale stocurilor. Rezervele deținute de companii în hub-ul de rafinare și depozitare a petrolului Amsterdam-Rotterdam-Anvers (ARA) au coborât, în săptămâna încheiată la 10 septembrie, la cel mai scăzut nivel din ultimii șapte ani.

Asia este un furnizor flexibil de combustibil pentru avioane pentru piața europeană, iar traderii se orientează de regulă către această regiune atunci când consideră că diferența de preț dintre cele două piețe — așa-numitul arbitraj — face exporturile profitabile. Exporturile medii lunare către Europa au fost anul trecut de 1,5 milioane de barili, potrivit datelor Kpler.

Producția de combustibil pentru avioane a Coreei de Sud a atins în iulie un maxim al ultimilor șapte ani, de aproape 13,89 milioane de barili, în timp ce exporturile au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și jumătate, potrivit datelor guvernamentale.

Creșterea ratelor de procesare a țițeiului în rafinării a contribuit la majorarea producției, iar traderii se așteaptă ca volumele de țiței procesate în august să fie mai mari decât cele din iulie. Datele guvernamentale provizorii arată că rafinăriile au procesat în iulie 2,7 milioane de barili pe zi, cu 16% mai mult decât în iunie.