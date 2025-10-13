Caz bizar în Târgu Jiu. Doi tineri răniți într-o mașină făcută praf în oraș refuză să spună cine era la volan

Poliţiştii din Târgu Jiu trebuie să stabilească cine a condus o maşină implicată într-un accident pe străzile din oraș. În autoturism se aflau doi tineri, care au ajuns la spital, însă niciunul dintre ei nu a vrut să spună cine se afla la volan.

Accidentul s-a petrecut după miezul nopţii, pe o porţiune de drum drept. Maşina în care se aflau cei doi a intrat pe contrasens, a lovit un stâlp de pe trotuar, apoi autoturismul a fost proiectat într-un gard şi a revenit pe carosabil.

Ambii bărbaţi au fost scoşi de pompieri din maşina avariată şi au ajuns la spital. În discuţiile cu poliţiştii, niciunul nu a vrut să spună cine conducea maşina. Unul dintre ei, de 36 de ani, avea permisul suspendat, pentru consum de alcool.

Bărbatul care a refuzat testarea alcoolemiei, bănuit a se fi aflat la volan

Celălalt, de 39 de ani, a refuzat să îi fie stabilită alcoolemia, aşa că se aşteaptă acum rezultatele testelor de sânge. De altfel, poliţiştii bănuiesc că acesta din urmă ar fi fost șoferul.

Între timp a fost deschis un dosar penal. Se fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă, dar şi pentru refuzul de prelevare de mostre biologice.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













