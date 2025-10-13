Caz bizar în Târgu Jiu. Doi tineri răniți într-o mașină făcută praf în oraș refuză să spună cine era la volan

13-10-2025 | 14:20
accident

Poliţiştii din Târgu Jiu trebuie să stabilească cine a condus o maşină implicată într-un accident pe străzile din oraș. În autoturism se aflau doi tineri, care au ajuns la spital, însă niciunul dintre ei nu a vrut să spună cine se afla la volan.  

autor
Gigi Ciuncanu

Accidentul s-a petrecut după miezul nopţii, pe o porţiune de drum drept. Maşina în care se aflau cei doi a intrat pe contrasens, a lovit un stâlp de pe trotuar, apoi autoturismul a fost proiectat într-un gard şi a revenit pe carosabil.

Ambii bărbaţi au fost scoşi de pompieri din maşina avariată şi au ajuns la spital. În discuţiile cu poliţiştii, niciunul nu a vrut să spună cine conducea maşina. Unul dintre ei, de 36 de ani, avea permisul suspendat, pentru consum de alcool.

Bărbatul care a refuzat testarea alcoolemiei, bănuit a se fi aflat la volan

Celălalt, de 39 de ani, a refuzat să îi fie stabilită alcoolemia, aşa că se aşteaptă acum rezultatele testelor de sânge. De altfel, poliţiştii bănuiesc că acesta din urmă ar fi fost șoferul.

Între timp a fost deschis un dosar penal. Se fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă, dar şi pentru refuzul de prelevare de mostre biologice.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, volan, Targu Jiu, tineri, raniti, refuz,

Dată publicare: 13-10-2025 14:20

