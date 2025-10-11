Grav accident rutier în Cluj. Un bărbat a murit după ce ar fi intrat pe contrasens și a lovit două mașini

11-10-2025 | 07:54
accident cj

Accident grav vineri seară, pe un drum din județul Cluj. Un bărbat de 45 de ani a murit, după ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent de alta, condusă de o femeie de 42 de ani. Alți cinci oameni au fost răniți.

Potrivit anchetatorilor, șoferul ar fi intrat pe contrasens. Când au ajuns la fața locului, salvatorii au găsit victimele captive în caroseriile distruse.

În ciuda eforturilor, bărbatul de 45 de ani nu a mai putut fi salvat. Răniții au fost transportați la spital.

O a treia mașină – condusă de un tânăr de 20 de ani – a fost grav avariată în accident. Oamenii legii încearcă să afle cum s-a ajuns la această tragedie.

