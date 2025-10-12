Doi tineri de 25 de ani și-au găsit sfârșitul pe o șosea din județul Cluj, după ce s-au izbit cu mașina de un camion

12-10-2025 | 18:27
accident cluj
ISU Cluj

Doi tineri, în jur de 25 de ani, au decedat duminică într-un accident pe DN 1 C, în județul Cluj, după ce autoturismul în care se aflau a intrat în coliziune cu un camion încărcat cu cherestea.

ISU Cluj a intervenit, duminică, pe DN 1 C, la un grav accident rutier petrecut pe raza localităţii Câţcău.

În accident au fost implicate un autoturism şi un autotren care transporta chereste. Un bărbat a fost încarcerat în autoturism.

”În afara autoturismului a fost găsită o femeie, ambele victime prezentând leziuni incompatibile cu viaţa. Bărbatul a fost extras din autoturism de către pompieri”, a transmis ISU Cluj.

Pompierii au transmis că cele două victime declarate decedate aveau aproximativ 25 de ani.

Accident CJ ambulanță
O fetiță de nouă ani, printre victimele accidentului cumplit din Cluj, în care o ambulanță a fost lovită violent de o mașină

Conducătorul autotrenului a refuzat transportul la spital. Poliţiştii sunt la fața locului şi încearcă să stabilească cum s-a produs evenimentul, trafic în zonă fiind complet blocat.

Descoperirea limfocitelor T reglatoare, premiată cu Nobelul pentru Medicină: echilibrul imunitar, cheia sănătății

Sursa: News.ro

