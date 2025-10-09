Un șofer beat, drogat și fără permis de conducere a provocat un accident grav în Hunedoara. Ce a indicat drugtestul

09-10-2025 | 09:04
Beat, drogat și fără permis, un tânăr de 24 de ani a provocat un accident pe un drum național din județul Hunedoara.

Gigi Ciuncanu

Șoferul de ocazie a intrat pe sensul opus de mers unde a lovit o mașină care circula regulamentar. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul lovit a ricoșat într-un alt vehicul.

Șase persoane au fost implicate, iar șoferul uneia dintre mașinile lovite a fost transportat la spital. Și tânărul inconștient a fost dus la unitatea medicală însă pentru recoltarea de probe de sânge.

Asta după ce polițiștii au stabilit că avea o alcoolemie de 0,34, iar drugtestul a indicat prezența substanțelor interzise. Individul s-a ales cu dosar penal.

Șofer mort, după o coliziune pe centura Bacăului. O copilă de cinci ani și alte două persoane au ajuns la spital

