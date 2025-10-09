Tragedie în Mureș. Doi bărbați au murit pe loc, după o depășire eșuată cu motocicleta

Stiri actuale
09-10-2025 | 09:08
Doi bărbați și-au pierdut viața pe o șosea din județul Mureș, după ce motocicleta pe care se aflau a lovit puternic din spate o mașină. Totul s-a petrecut în urma unei depășiri eșuate.

autor
Reka Bereczki

Din impact, cei doi au fost aruncați pe asfalt, iar vehiculul pe două roți a ricoșat într-un al doilea autoturism.

Martorii spun că motociclistul de 19 ani și pasagerul acestuia, de 31 de ani, se deplasau cu viteză.

Mergeau spre casă și, după ce au depășit un camion, au lovit în plin o mașină care circula ceva mai în față, pe același sens.

Martor: „A depășit un camion și o fi vrut să redreseze, dar în fața camionului era mașina aia.”

Impactul a fost atât de puternic încât cei doi au fost aruncați de pe motocicletă, care a ajuns apoi pe sensul opus.

Șofer: „Din cădere, motorul a venit spre mine și m-a băgat în șanț. Ei erau deja pe șosea.”

Șofer: „Nici nu am văzut că ei au venit, pac și gata. Domnul a venit din sens opus și a tras pe dreapta ca să evite impactul, dar nu a putut.”

Echipajele de intervenție au venit la locul accidentului, inclusiv cu un elicopter SMURD. Dar cei doi bărbați de pe motocicletă nu au mai putut fi salvați.

Suciava Estrela, medic SMURD: „Ambii pacienți erau în stop cardio-respirator, pentru unul s-au inițiat manevrele de resuscitare, dar, din păcate, fără rezultat, iar la celălalt s-a declarat decesul, avea leziuni incompatibile cu supraviețuirea.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă ancheta.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, mures, masina, motocicleta, elicopter smurd,

Dată publicare: 09-10-2025 07:54

