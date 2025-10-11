Tragedie în Giurgiu. Un adolescent de 17 ani a murit după ce s-a ciocnit cu o mașină de poliție aflată în misiune

11-10-2025 | 10:39
Politie

Un adolescent de 17 ani a murit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după un accident produs pe o stradă din municipiul Giurgiu.

Ioana Andreescu

El a intrat cu motocicleta pe care o conducea în coliziune cu o autospecială de poliție, aflată în misiune, dar care nu a oprit la „Stop”. Polițistul aflat pe locul din dreapta a fost rănit.

IPJ Giurgiu anunță, sâmbătă, că o autospecială de poliție și o motocicletă condusă de un tânăr de 17 ani au fost implicate într-un accident rutier pe strada Tudor Vianu din municipiul Giurgiu, la intersecția cu bulevardul Ion I. C. Brătianu.

„Autospeciala de poliție, având în funcțiune semnalele acustice și luminoase, pe strada Tudor Vianu, din municipiul Giurgiu, la intersecția cu bulevardul Ion I. C. Brătianu, nu ar fi respectat semnificația indicatorului «Stop», fiind acroșată în partea laterală dreapta de către o motocicletă, condusă de către un tânăr de 17 ani. În urma producerii evenimentului rutier a rezultat rănirea pasagerului autospecialei de poliție, cât și a conducătorului motocicletei, care au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a transmis IPJ Giurgiu.

În ciuda efectuării manevrelor de resuscitare de către cadrele medicale, a fost declarat decesul motociclistului.

„Precizăm faptul că polițiștii se deplasau la o intervenție, fiind solicitați să acorde sprijin unei alte patrule aflate la o sesizare de violență fizică. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu”, a mai transmis sursa citată.

De asemenea, conducerea Poliției Județene Giurgiu a dispus efectuarea unor verificări prin Compartimentul Control Intern.

