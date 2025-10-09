Șofer mort, după o coliziune pe centura Bacăului. O copilă de cinci ani și alte două persoane au ajuns la spital

09-10-2025 | 07:57
Un șofer de 31 de ani a murit, iar alte trei persoane, inclusiv o fetiță de 5 ani, au ajuns la spital, după un accident petrecut pe centura ocolitoare a Bacăului.

autor
Daniel Moldovan

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!
Potrivit anchetatorilor, bărbatul a pierdut controlul volanului și a lovit un autoturism în care se aflau o femeie și copilul ei.
Mașina lui a ricoșat apoi într-o autoutilitară care venea din sensul opus. Toate persoanele implicate au fost transportate la spital, însă șoferul de 31 de ani era în stare critică și medicii nu au reușit să-l salveze.

Femeia și conducătorul dubei nu consumaseră alcool. În cazul bărbatului care s-a stins, probele biologice vor da răspunsul. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă.

Sursa: Pro TV

Etichete: Bacau, accident,

Dată publicare: 09-10-2025 07:52

