Câțiva elevi de la „Bolintineanu” au fost răniți ușor în explozia din Rahova. „Când am ieşit pe geam mi s-a oprit respirația”

La mică distanță de blocul distrus este Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” - plin, la acea oră, cu sute de copii și adolescenți. Au resimțit deflagrația ca pe un cutremur.

Suflul a spart geamurile și a împrăștiat cioburi în clase. Liceul a fost evacuat de urgență. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional!

Cei 700 de elevi care erau în clase sau pe holurile liceului teoretic Dimitrie Bolintineanu s-au speriat îngrozitor. Erau în pauză când geamurile s-au făcut fărâme şi s-au îndreptat spre ei ca nişte suliţe.

Părinți: „Erau geamurile sparte, copiii ţipau pe holuri, pe ai noştri nu-i găseam, era haos, veneau părinţi. Ţipau părinţi unde e mama unde e tata, iad". (...)

„Sunt cu sânge, sânge pe holurile şcolii "

Fragmente desprinse din apartamentele distruse şi transformate în proiectile au intrat în clase.

Sălile de la parter au fost protejate de gratii, însă la etajele superioare bucăţile de moloz au trecut prin geamuri şi au ajuns printre copiii din ciclul primar şi profesori. Tavanele de rigips au început să se rupă.

Corespondent PROTV: „De aici se vede foarte bine dezastrul, iar această unitate de învățământ sub forma literei U, corpul cel mai afectat e cel dinspre blocul în care s-a produs explozia, acolo sunt şi clasele în care se aflau elevi în momentul bubuiturii, la orele de desen sau matematică. După explozie, ce a urmat în şcoală a fost îngrozitor: elevi speriaţi, cadre didactice panicate şi părinţi care au fugit de acasă, într-un suflet să-şi găsească disperaţi copiii”

Asistent: „Eram lângă geam, s-a cutremurat școala”

Speriaţi, şi unii răniţi uşor, unii copii au fugit la cabinetul şcolii. Asistentele, și ele rănite, au ajutat 15 elevi.

Asistentă: „Toţi copiii au dat buluc acolo, foarte panicaţi, unii răniţi, apoi au ieşit afară, fără genţi, fără ghiozdane, fără nimic”

Bărbat: „Toate geamurile au căzut pe ei, în clasă acolo. Zece erau în cabinete, speriați, terorizați.”

Mădălina era acasă când a auzit bubuitura, tocmai îşi lăsase băieţelul de clasa a treia la ore.

Mădălina, părinte: „Când am ieşit pe geam mi s-a oprit respiraţia, ştiam că copilul meu învaţă acolo, chiar pe partea aia cu blocul”

Structura şcolii nu a fost afectată, însă mai multe ferestre şi tavane au nevoie de reparaţii. Cursurile au fost suspendate săptămâna viitoare şi vor avea loc doar online.

Andrei Nistor, Prefectul Capitalei: „Ulterior, cealaltă săptămână este vacanță, deci avem trei săptămâni în care să analizăm pagubele. În cazul în care nu se va întâmpla, Sectorul 6 deja ne-a anunțat că au o soluție, mai multe containere modulare pe care le-au folosit și acum sunt goale. Este un stâlp de rezistență care a fost afectat. După ce o să avem acest raport, o să luăm o decizie.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













