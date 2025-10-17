Elevi ai Liceului Bolintineanu, victime ale exploziei din Rahova. Unde au fugit speriați și răniți: „Au dat buluc acolo”

17-10-2025 | 19:30
Explozia a provocat panică și în clasele și holurile Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, situat în imediata apropiere. Bucăți din apartamentele spulberate au trecut prin ferestrele școlii și s-au oprit pe băncile elevilor ori pe catedre.

Roxana Hulpe

15 copii au ajuns cu răni ușoare în cabinetul școlii și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Școala a fost evacuată de urgență, iar cursurile au fost suspendate pentru perioada următoare.

Cei 700 de elevi care erau în clase sau pe holurile Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” s-au speriat îngrozitor. Erau în pauză când geamurile s-au făcut țăndări și s-au îndreptat spre ei ca niște sulițe.

Mama unui elev: „Erau geamurile sparte, copiii țipau pe holuri, pe ai noștri nu-i găseam, era haos, veneau părinți. Țipau părinți «Unde e mama? Unde e tata?»... iad.”

Părinte: „Al nostru a venit cu bluza pătată de sânge”.

bucuresti blocuri
Explozia din Rahova. Distrigaz oprește gazele în tot cartierul, dar și pe un bulevard din alt sector. Defecțiune descoperită

Fragmente desprinse din apartamentele distruse și transformate în proiectile au intrat în clase.

Sălile de la parter au fost protejate de gratii, însă la etajele superioare bucățile de moloz au trecut prin geamuri și au ajuns printre copiii din ciclul primar și profesori. Tavanele de rigips au început să se rupă.

Corespondent Știrile PRO TV: „De aici se vede foarte bine dezastrul, iar această unitate de învățământ e sub forma literei U. Corpul cel mai afectat e cel dinspre blocul în care s-a produs explozia, acolo sunt și clasele în care se aflau elevi în momentul bubuiturii, la orele de desen sau matematică. După explozie, ce a urmat în școală a fost îngrozitor: elevi speriați, cadre didactice panic ate și părinți care au fugit de acasă într-un suflet să-și găsească disperați copiii”.

Asistent: „Eram lângă geam, s-a cutremurat școala”.

Speriați și unii răniți ușor, unii copii au fugit la cabinetul școlii. Asistentele, și ele rănite, au ajutat 15 elevi.

Asistentă: „Toți copiii au dat buluc acolo, foarte panicați, unii răniți... apoi au ieșit afară fără genți, fără ghiozdane, fără nimic”.

Învățătoare: „Aveau răni superficiale de la cioburile sparte”.

Mădălina era acasă când a auzit bubuitura. Tocmai își lăsase băiețelul de clasa a III-a la ore.

Mădălina, părinte: „Când am ieșit pe geam, mi s-a oprit respirația. Știam că copilul meu învață acolo, chiar pe partea aia cu blocul. Am fugit repede în școală și nu erau în clasă... s-au speriat, plângeau... i-a protejat Dumnezeu.”

Tată: „Toate geamurile au căzut pe ei acolo. Doamna a dat pe grup, eram în zonă și am și fugit. Speriat, plângea și era puțin julit la buză. Zece erau în cabinet, speriați, terorizați”.

Structura școlii nu a fost afectată, însă mai multe ferestre și tavane au nevoie de reparații. Cursurile au fost suspendate săptămâna viitoare și vor avea loc doar online. Apoi, copiii vor intra în vacanță, însă nu se știe deocamdată dacă se vor întoarce la „Bolintineanu” sau vor fi mutați la o altă unitate de învățământ.

Sursa: Pro TV

